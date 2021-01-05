Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 1 мая 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 38 076 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 49 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 111 415 жителей региона, за последние сутки – 876 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 683 354, в том числе за последние сутки их проведено 1 363.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 983 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 015 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

892 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 918

Конаковский район 2825

Ржев 2207

Вышневолоцкий городской округ 2160

Калининский район 1655

Торжок 1605

Кимры 1584

Бологовский район 1022

Нелидовский городской округ 879

Бежецкий район 864

Лихославльский район 839

Осташковский городской округ 818

Старицкий район 814

Кашинский городской округ 772

Торопецкий район 740

Калязинский район 742

Максатихинский район 624

Весьегонский муниципальный округ 621

Западнодвинский муниципальный округ 543

Андреапольский муниципальный округ 524

Торжокский район 489

Кувшиновский район 425

Оленинский муниципальный округ 400

Зубцовский район 385

Рамешковский район 373

Спировский район 353

Ржевский район 323

Сонковский район 292

ЗАТО Озёрный 287

Селижаровский муниципальный округ 271

Кимрский район 262

Фировский район 220

Краснохолмский муниципальный округ 210

Бельский район 183

Лесной муниципальный округ 155

Кесовогорский район 149

Пеновский муниципальный округ 126

Жарковский район 108

Молоковский район 107

Сандовский муниципальный округ 80

Удомельский городской округ 29

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области