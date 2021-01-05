Театры Тверской области в майские праздники ждут на спектакли детей и взрослых

В майские праздники коллективы профессиональных театров Тверской области приглашают жителей и гостей Верхневолжья стать ближе к театральному искусству.

Оно развивается на тверской земле уже более 265 лет. Как отмечает Губернатор Игорь Руденя, Верхневолжье обладает богатой театральной историей, которую сегодня с успехом преумножают не только коллективы профессиональных, но и любительских театров.

«Яркие работы талантливых режиссеров и актеров на тверской земле получили высокое общественное признание и искреннюю любовь зрителей, выполняют значимую роль в формировании нравственных ценностей, воспитании подрастающего поколения», – считает глава региона.

Юных зрителей ждут в Тверском театре кукол. 1 мая в 11.00 красочное представление по пьесе-сказке Самуила Маршака познакомит маленьких театралов с забавными и добрыми героями известной русской народной сказки «Теремок». 3 мая в 11.00 артисты театра расскажут гостям о путешествии купца в заморские страны, о заколдованном принце и волшебном «Аленьком цветочке».

Тверской театр юного зрителя 1 мая в 15.00 покажет спектакль «Про дядю Стёпу», 3 мая в 12.00 - «Золотой цыплёнок», в 17.00 – спектакль «Женитьба». 6,7,8 мая в 12.00 – спектакль по произведению Б. Васильева «Завтра была война».

Тверской театр драмы будет радовать зрителей своими постановки с 1 по 9 мая. Подробная афиша размещена на официальном сайте театра. В День Победы там покажут спектакль по произведению Александра Твардовского «Василий Тёркин», а 4 мая театр встречает своих коллег из города Кимры. Кимрский театр драмы и комедии представит в 18.30 тверскому зрителю спектакль «Сказание об Анне». Герои пьесы - и те, кто ушел на фронт, и те, кто, оставшись дома, всеми силами помогает ковать победу.

На родной сцене Кимрский театр драмы и комедии 9 мая в 12.00 покажет постановку «Не покидай меня».

В репертуаре Вышневолоцкого драматического театра - спектакли «Небесный тихоход» (8 мая, 17.00), «Клочки по закоулочкам» (9 мая, 11.00), «А зори здесь тихие…» (9 мая, 17.00).



Пресс-служба Правительства Тверской области