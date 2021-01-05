Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Праздником Весны и Труда

1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда. С международным днем солидарности трудящихся жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что много десятилетий Первомай является одним из любимых праздников россиян, он объединяет представителей разных поколений уважением к труду, стремлением приносить пользу своему краю и всей стране.

«Во все времена Верхневолжье славилось талантливыми, преданными Родине людьми – теми, кто трудится для общего блага, добивается высоких результатов в промышленности и сельском хозяйстве, в строительстве и транспорте, в лесном комплексе, в медицине, науке и образовании, культуре и спорте. И сегодня гордостью Тверской области являются настоящие профессионалы, которые своей каждодневной работой вносят вклад в развитие нашего региона, в достижение национальных целей, в общий успех страны», - говорится в поздравлении Игоря Рудени.

В Тверской области в течение всего периода длительных майских праздников пройдет более 200 мероприятий для жителей и гостей Верхневолжья. Одними из самых ярких мероприятий в регионе станут фестиваль реконструкторов «Новоторжский рубеж», матч футбольного клуба «Тверь» с «Динамо – 2» г. Москва, а также Пасхальный концерт в Тверской областной филармонии и выставка, посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского, в библиотеке имени А.М. Горького.

Праздничный Пасхальный концерт состоится в филармонии 3 мая и будет транслироваться в виртуальные концертные залы в муниципальных образованиях Тверской области.

Всероссийский фестиваль исторической реконструкции и средневековых промыслов «Новоторжский рубеж 2021» пройдет в «Василёво» 2 и 3 мая.

Выставка в библиотеке имени А.М. Горького откроется 4 мая. В этот же день Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова даст праздничный концерт для ветеранов войны и труда.

Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» проведет 3 мая гала-концерт лауреатов Международного фестиваля песен о российской армии, войне и военных конфликтах памяти Героя России Ильи Касьянова.

5 и 6 мая Тверь встречает участников Межрегионального фестиваля детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

7 мая в Тверской академической областной филармонии состоится благотворительный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. С 7 по 9 мая запланированы выездные тематические концерты в социальных учреждениях региона, посвященные празднованию Великой Победы.

В театрах все нерабочие дни будут идти спектакли. Постановки представят Тверской театр драмы, Кимрский театр драмы и комедии, Тверской театр юного зрителя, кукольный театр.

Выставки и экскурсионные программы заявлены в музеях области. Тверской императорский дворец проводит выставку «Дом святого Спаса», экспозиции в честь 76-летия Победы. Тематические программы подготовили Музей тверского быта, Детский музейный центр, филиалы Тверского государственного объединенного музея.

Традиционно запланировано множество спортивных мероприятий. С 1 по 10 мая в Тверской области состоится 8 всероссийских, 20 региональных и более 230 муниципальных физкультурных и спортивных состязаний, в которых примут участие более 35 тысяч человек со всей России.

Наиболее значимыми станут всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок Нечерноземья», соревнования по хоккею «Кубок Ильи Ковальчука», матч Профессиональной футбольной лиги ФК «Тверь» - «Динамо-2» г. Москва, 53-я регата памяти тверского купца Афанасия Никитина и другие.

Также ожидается в Тверской области большое количество гостей из других регионов нашей страны. Подробная информация о них размещена на туристическом портале Тверской области welcometver.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области