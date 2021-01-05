1 мая стартовали межрегиональные туры по маршруту «Государева дорога», который включает достопримечательности Верхневолжья

Тверская область готовится принять первых путешественников, которые отправляются с 1 по 10 мая в туры по «Государевой дороге». Cтарт проекту был дан на Петербургском международном экономическом форуме-2019, где было подписано соглашение между Ростуризмом и Правительствами Тверской, Московской, Ленинградской и Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального маршрута.

«В майские дни в Тверской области проходит около 200 мероприятий. В том числе даем старт маршруту «Государева дорога». Хотелось бы, чтобы и жители Верхневолжья, и гости региона посетили мероприятии, увидели более широко и полно наши возможности», – сказал Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь 29 апреля.

Продажа туров по «Государевой дороге» началась в апреле 2021 года на стенде Верхневолжья в рамках международной выставки «Интурмаркет».

Брендовый маршрут объединяет туристические локации четырех регионов – это более 100 музеев и памятников, исторические города и шедевры архитектуры. В Тверской области тур включает посещение достопримечательностей Завидово, Твери, Торжка и Вышнего Волочка.

За шесть дней путешественники совершат поездку по одному из самых впечатляющих маршрутов страны из Петербурга в Москву. Их ждет целая эпоха, уместившаяся на 777 километрах – дорога, по которой путешествовали цари. Именно по «государевой дороге» был написан первый путеводитель в России. Его составил тверской вице-губернатор Иван Фомич Глушков.

Наполненность путешествия удивит даже опытных туристов: 30 экскурсий, сопровождение экскурсовода, проживание исключительно в классифицированных гостиницах и, конечно, свободное время для прогулок по историческим местам и приобретения уникальных сувениров, сделанных местными мастерами.

Главное украшение маршрута – путевые дворцы, предназначенные для членов императорской фамилии, построенные знаменитыми архитекторами – Львовым и Росси.

Забронировать тур можно на портале welcometver.ru в разделе «Государева дорога» и в тверских туристических компаниях. Стоимость тура составит 26 900 рублей на человека.

Отправившись в тур под слоганом «777 километров истории», путешественники могут вернуть 20% от его стоимости, воспользовавшись программой туристического кешбэка.

Всего на главном туристическом ресурсе региона представлено более 50 экскурсий для организованных групп и для индивидуальных туристов. Для семей, путешествующих с детьми, интересными станут туристические агрофермы: «Ивановка», оленья ферма, ферма Нестеровых, ферма 12 дубов и другие. А также и объекты сказочной тематики: резиденция Бабы-Яги в Калязине, музей «Мармеладная сказка» в Лихославле, культурный центр «Жар-птица», Музей лягушки, Музей козла.

В Тверской области в майские праздники планируются события различной направленности, интересные гостям и жителям региона. 2 и 3 мая в Торжокском районе пройдет фестиваль «Новоторжский рубеж», 10 мая в Твери – фестиваль «Тверская застава».

Эти и другие мероприятия включены в туристский календарь событий Тверской области на 2021 год. Подробная информация о них размещена на https://welcometver.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области