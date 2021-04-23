В Твери прошел забег медиков, посвященный здоровому образу жизни

posted by Максим Малахов on пт, 04/30/2021 - 21:58

30 апреля в Твери состоялся забег с участием медицинских работников Верхневолжья. Присоединиться к пробежке могли все желающие. А в конце дистанции – получить консультацию на тему здорового образа жизни и вакцинации против коронавирусной инфекции.
Медики пробежали по набережной Афанасия Никитина и завершили маршрут на городском пляже. Своим примером представители здравоохранения Верхневолжья привлекают жителей региона к систематическим занятиям спортом.
«Для здорового образа жизни нет плохой погоды. Задача этой акции – привлечь внимание жителей Тверской области к вопросамсохранения своего здоровья. Доказано – физическая активность позволяет избежать наиболее грозных заболеваний и помогает снизить смертность», – отметила доктор медицинских наук, кардиолог Наталья Соколова.

Пресс-служба Правительства Тверской области 