В Твери прошел забег медиков, посвященный здоровому образу жизни

30 апреля в Твери состоялся забег с участием медицинских работников Верхневолжья. Присоединиться к пробежке могли все желающие. А в конце дистанции – получить консультацию на тему здорового образа жизни и вакцинации против коронавирусной инфекции.

Медики пробежали по набережной Афанасия Никитина и завершили маршрут на городском пляже. Своим примером представители здравоохранения Верхневолжья привлекают жителей региона к систематическим занятиям спортом.

«Для здорового образа жизни нет плохой погоды. Задача этой акции – привлечь внимание жителей Тверской области к вопросамсохранения своего здоровья. Доказано – физическая активность позволяет избежать наиболее грозных заболеваний и помогает снизить смертность», – отметила доктор медицинских наук, кардиолог Наталья Соколова.



Пресс-служба Правительства Тверской области