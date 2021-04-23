В РУЧЬЯХ БУДЕТ ФЕРМА

В Конаковском районе построят крупную ферму по выращиванию молодняка крупного рогатого скота

30 апреля Губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям. В повестку вошли вопросы, связанные с реализацией в регионе крупного инвестиционного проекта компанией «Агрофирма Дмитрова Гора».

Предприятие планирует расширить производство и построить в Конаковском районе специализированную ферму по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород на более чем 800 голов.

На заседании рассмотрен и рекомендован к утверждению проект генерального плана Ручьёвского сельского поселения, где и предполагается разместить ферму. Кроме того, одобрен перевод сельскохозяйственного участка площадью 3,5 га в категорию земель промышленности и иного спецназначения под её строительство.

«Сельское хозяйство сегодня должно работать ритмично, никакие события не должны нарушать ход работы этой отрасли. Для Тверской области – это ключевое направление», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области регулярно усиливается поддержка сельхозтоваропроизводителей, занимающихся молочным скотоводством. Так на этой неделе было принято решение об увеличении ставки субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве за 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока с 1,99 рублей до 2,10 рублей. В этом году таким видом поддержки смогут воспользоваться 79 хозяйств региона. На эти цели из областного бюджета направят 97,7 млн рублей.

Развитие АПК названо Президентом РФ Владимиром Путиным в числе ключевых условий увеличения эффективности национальной экономики. По мнению Игоря Рудени, для роста производства и качества сельскохозяйственной продукции необходимо организовать своевременное доведение государственной поддержки до аграрных предприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области