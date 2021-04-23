В Кашинской детской школе искусств открыли виртуальный концертный зал

30 апреля в Кашинской детской школе искусств прошло торжественное открытие виртуального концертного зала, который был создан в рамках нацпроекта «Культура». Первой трансляцией стала запись концерта из Тверской академической областной филармонии «Детский альбом» Петра Чайковского.

«Национальный проект предусматривает комплекс мер по созданию современных культурно-образовательных комплексов, сельских клубов и домов культуры, виртуальных концертных залов. Развитие отрасли культуры дает нам возможность сохранять историю, воспитывать наше подрастающее поколение в духе традиционных ценностей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Виртуальный концертный зал открыт на федеральные средства, выделенные Кашинской школе искусств за победу в конкурсном отборе среди регионов России. Было приобретено современное оборудование, необходимое для организации виртуального концерта – экран, ноутбук, проектор, акустическая система, микшерный пульт на общую сумму порядка 300 тысяч рублей.

Благодаря оснащению современным оборудованием виртуального концертного зала у воспитанников школы искусств и жителей Кашина появилась возможность присутствовать на филармонических концертах. Ожидается, что в год здесь будут транслироваться не менее 15 музыкальных мероприятий и творческих встреч.

Сегодня в Тверской области действует 21 виртуальный концертный зал в 16 муниципальных образованиях региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области