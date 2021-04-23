В Тверской области увеличат размер выплаты на детей от трех до семи лет для семей, наиболее нуждающихся в поддержке

Вопросы, связанные с поддержкой позитивных демографических тенденций в Тверской области, рассмотрены 30 апреля на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки в демографии – выплатах для семей с детьми, будущих мам и других категорий россиян.

«В Тверской области ряд новых выплат, о которых говорил Президент Владимир Путин в Послании, будут производиться автоматически, без подачи заявления, – сообщил Игорь Руденя журналистам по итогам обсуждения вопросов. – Кроме того, мы упростили механизм сбора документов – а это достаточно большой пакет – для семей с маленькими детьми».

На заседании рассмотрен новый порядок предоставления ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет для обеспечения адресности финансовой поддержки с учетом доходов семей, имущественной обеспеченности и других критериев.

Изменяется размер выплаты – он станет больше для семей, наиболее нуждающихся в помощи. Базовый размер составляет 5 946,8 рубля – 50% прожиточного минимума для детей. Выплата в размере 8 920,2 рубля – 75% прожиточного минимума для детей – будет выплачиваться, если базовый размер не позволяет поднять среднедушевой доход семьи до прожиточного минимума. 100% прожиточного минимума для детей – 11 893,6 рубля – будут платить семьям, если и повышенный размер не позволяет поднять среднедушевой доход семьи до прожиточного минимума.

Всего в настоящее время выплаты на детей от трех до семи лет предоставляются на 34 502 ребят.

На заседании Правительства также принят порядок предоставления дотаций муниципальным образованиям Верхневолжья за достижение наилучших показателей в демографии. В 2021 году на эти цели заложено 20 млн рублей.

Будут поощрять те муниципалитеты, в которых достигнуты наивысшие положительные значения коэффициента естественного прироста (убыли) населения за предыдущий год. По итогам 2020 года такой результат показало ЗАТО Озерный.

В Верхневолжье, в том числе в рамках национального проекта «Демография», реализуется комплекс мер поддержки семей, включая социальные выплаты. Это региональный материнский капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей с учетом доходов семей, компенсация родительской платы за детский сад, материальная помощь при подготовке детей в школу и многое другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области