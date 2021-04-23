В Тверской области подтвердили финансирование на 2021 год для продолжения реализации ключевых инфраструктурных проектов

Финансирование Адресной инвестиционной программы (АИП) Тверской области в 2021 - 2023 годах увеличивается почти на 2 млрд рублей.Объекты, включённые в программу, являются важнейшими для социально-экономического и комплексного развития Верхневолжья. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 30 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Дополнительные средства будут направлены на строительство Детской областной клинической больницы, Бежецкой ЦРБ, четырех детских поликлиник в Кимрах, Торжке и Твери. Также планируется завершение строительства детских садов, центров гребных видов спорта, крытого футбольного манежа, капитальный ремонт сельских домов культуры, ремонт дорог», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – увеличение средств на реализацию проектов АИП позволит реализовать поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина о строительстве новых объектов на качественно новом уровне, с использованием цифровых технологий, передовых энергоэффективных материалов.

Уточнено финансированиеАдресной инвестиционной программы в 2021 году в частистроительства детской областной клинической больницы, разработки проектной документации для строительства детских поликлиник в Твери, Кимрах, Торжке, Бежецкой ЦРБ.

В 2021 году продолжат работы по созданию новых гребных баз в Твери. Финансовые средства на эти цели заложены в АИП. Еще один значимый спортивный объект – крытый футбольный манеж в Твери. В этом году выполнят проектно-изыскательские работы. В текущем году также завершат работы врегиональном спортивном тренировочном центре стрелковых видов спорта «Березино».

Среди других объектов АИП, финансирование которых рассмотрено на заседании – шесть детских садов, которые строятся в регионе по национальному проекту «Демография», ремонт домов культуры в районах, дороги в Осташковском городском округе, Конаково, Ржевском, Торжокском, Рамешковском, Зубцовском, Калининском районах.

Реализация этих проектов позволит существенно модернизировать социальную и дорожную инфраструктуру Тверской области, подчеркнул Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области