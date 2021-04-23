Игорь Руденя обсудил развитие Тверского вагоностроительного завода с трудовыми династиями предприятия

30 апреля накануне Праздника Весны и Труда Губернатор Игорь Руденя встретился с четырьмя трудовыми династиями Тверского вагоностроительного завода.

«Династии, которые здесь трудятся, представляют авангард коллектива одного их самых старейших заводов России. Именно такие семьи, как ваши, где сложились трудовые династии, из поколения в поколение передают не просто компетенции, а любовь к родному предприятию», – отметил Игорь Руденя.

В Послании Федеральному Собранию ПрезидентРоссии Владимир Путин отметил значимость ответственного, солидарного труда граждан, как важнейшего фактора успешного противостояния любым вызовам для нашей страны.

По мнению Игоря Рудени, ярким подтверждением этих слов служат трудовые династии, которые в разные периоды в истории страны остались с родным Тверским вагоностроительным заводом.

На встрече с Губернатором присутствовала династия Ильиных-Даниловых. История их трудового пути началась на Тверском вагоностроительном заводе в год Великой Победы – 1945-м. За это время члены семьи работали в 13 разных цехах – в тормозном, ремонтно-механическом, вагоносборочном, котельном, а также в цехах нестандартного оборудования, малых серий, сварки металлоконструкций и других.

Семья Мартыновых-Климентьевых известна на Тверском вагонзаводе самым длительным семейным стажем – за четыре поколения они совместно трудились 244 года.

Самой многочисленной династией ТВЗ является семья Комраковых, среди которых четырнадцать человек связали жизнь с Тверским машиностроением. Свой трудовой путь на ТВЗ в 1948 году начал Виктор Комраков, который работал мастером по подготовке производства электросилового цеха. Затем коллегами Виктора Ивановича стали его супруга и шестеро детей. Через время продолжение семейной традиции поддержали внуки и правнуки Виктора Комракова, которые до сегодняшнего дня трудятся на заводе.

Молодая династия ТВЗ - семья Филипповых-Зацепиных. Татьяна Филиппова начала работать на заводе с 2003 года, а не так давно к ней присоединились еще трое членов семьи.

Одной из тем, которые представители семей обсудилис ИгоремРуденей, сталаработапроизводств регионав период пандемии. Тогда в регионе в кратчайшие сроки был определен перечень системообразующих предприятий, что позволило обеспечить их бесперебойную работу в условиях введенных ограничений.Работники заводарассказали, что в прошлом году на ТВЗ выпущено порядка 1300 вагонов, и сегодня предприятие работает стабильно.

Еще один вопрос касался перспектив возвращения трамвайного движения. Игорь Руденя отметил, что в настоящее время идет подготовка соответствующего проекта.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы благоустройства дворов, ремонта дорог, мер поддержки семей с детьми и другие темы.

Пресс-служба Правительства Тверской области