30 апреля, в День пожарной охраны, Губернатор Игорь Руденя возложил цветы к памятнику пожарным и спасателям в Твери. Участие в мероприятии приняли начальник Главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, сотрудники пожарно-спасательных подразделений, ветераны службы, кадеты.

«Сегодня мы поздравляем с профессиональным праздником людей, для которых борьба с пожарами и спасение жизней стали призванием, – сказал Игорь Руденя. – Два года назад в Твери установлен памятник в знак благодарности многим поколениям пожарных и спасателей Верхневолжья за мужество, отвагу и готовность прийти на помощь в любую минуту. Только с начала текущего года ваши оперативные и слаженные действия позволили ликвидировать на территории Тверской области более 1000 пожаров, спасти жизни и здоровье сотен людей. Благодарю сотрудников пожарной охраны Верхневолжья за высокий профессионализм и самоотверженный труд».

Слова особой благодарности Игорь Руденя адресовал ветеранам, заложившим традиции тверской службы.

Памятник пожарным и спасателям в Твери открыт в 2019 году. Бронзовая скульптура расположена в исторической части города – на Пожарной площади в ближнем Затверечье. Рядом находится детская площадка, стилизованная под городок юного спасателя.

Свое название Пожарная площадь получила в 1907 году. Здание бывшего пожарного депо, давшего название площади, сохранилось и по сей день. Пожарная площадь – одна из старейших в Заволжском районе города и единственная, сохранившаяся в областном центре России.

В честь профессионального праздника сегодня здесь развернута фотовыставка. Она посвящена героической профессии пожарных и отражает трудовые будни подразделений. Кроме того, представлена пожарно-спасательная техника, которую специалисты используют в своей работе.

В Тверской области с 28 апреля введен особый противопожарный режим. В этом году защиту населенных пунктов, лесов, торфяных месторождений, объектов экономики от пожаров обеспечивают почти 2000 сотрудников различных ведомств, включая 330 сотрудников ГУ МЧС России по Тверской области, и порядка 1000 единиц техники.

Количество лесных пожаров за прошедшие пять лет в Тверской области сократилось в 8,5 раза – с 36-ти, произошедших в 2016 году, до четырёх в 2020-м. Число торфяных пожаров уменьшилось в три раза: с 9-ти в 2016 году до 3-х в 2020-ом.

Пресс-служба Правительства Тверской области