Восемь хоккейных команд скрестят клюшки на льду в Твери за «Кубок Ильи Ковальчука»

С 1 по 5 мая в Твери пройдет XII международный турнир по хоккею «Кубок Ильи Ковальчука». На двух ледовых аренах спорткомплекса «Юбилейный» за звание победителей будут бороться восемь команд - хоккеисты в возрасте 12-13 лет.

Конкуренцию воспитанникам тверской СШОР по хоккею составят «Динамо-Светлогорец» (Калининград), «Армада» (Одинцово), «Крылья Советов» (Москва), «Хорс» (Москва), «Спартак» (Санкт-Петербург), «Динамо-Юниор» (Санкт-Петербург), «Riga Select» (Латвия).

«Из года в год турнир занимает особое место в спортивном календаре Верхневолжья, вызывает большой интерес со стороны хоккейного сообщества. «Кубок Ковальчука» нацелен на развитие детско-юношеского спорта, что способствует популяризации хоккея и укреплению ценностей здорового образа жизни среди подрастающего поколения», - считает Губернатор Игоря Рудени.

Турнир пройдет «в один круг», каждая команда проведёт по семь матчей. По количеству набранных очков распределятся места в итоговой турнирной таблице. При равенстве очков будут учтены результаты личных встреч, разница забитых и пропущенных шайб и количество голов.

Все матчи турнира, организаторами которого выступают Правительство Тверской области, региональный комитет по физической культуре и спорту и областная СШОР по хоккею, будут транслироваться в прямом эфире на YouTube.

Кубок Ильи Ковальчука проводится в Твери с 2009 года после того, как в мае 2008-го тверской нападающий стал героем чемпионата мира в канадском Квебеке и привез в родной город знаменитый хоккейный трофей.

В 2020-м году турнир не состоялся из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Илья Ковальчук родился в Твери. С пяти лет начал заниматься хоккеем в тверской спортивной школе (ныне СШОР по хоккею) под руководством заслуженного тренера России Виктора Жукова. Илья Ковальчук - заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира 2008 и 2009 годов, обладатель Кубка Гагарина 2015, 2017 и 2021 годов, обладатель снайперских достижений и рекордсмен сборной России по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира и по количеству заброшенных шайб на Олимпийских играх, почетный гражданин города Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области