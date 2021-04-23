Более 200 мероприятий подготовлено для жителей Тверской области в майские праздники

Более 200 мероприятий смогут посетить жители и гости Тверской области в дни майских праздников. О том, какие культурные, спортивные и другие события подготовлены в Твери и районах Верхневолжья, рассказал Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

«У нас в эти дни пройдет большое количество мероприятий в области культуры, спорта, туризма. В частности, начнет действовать программа «Государева дорога», точки гастрономического туризма. Всю подробную информацию о мероприятиях можно найти на сайте Правительства Тверской области, региональных Министерств культуры и туризма, Комитета физической культуры и спорта – везде представлены подробные программы», - сказал Игорь Руденя.

Отвечая на вопрос ведущей, на каком из событий глава региона сам хотел бы побывать, Губернатор назвал фестиваль реконструкторов "Новоторжский рубеж" в архитектурно-этнографическом музее «Василёво», игру футбольного клуба "Тверь" с "Динамо - 2", которая состоится на стадионе "Юность" в областной столице 6 мая, а также Пасхальный концерт в Тверской областной филармонии и выставку, посвященную 800-летию со дня рождения Александра Невского, в библиотеке имени А.М. Горького.

Праздничный Пасхальный концерт состоится в филармонии 3 мая и будет транслироваться в виртуальные концертные залы в муниципальных образованиях Тверской области.

Всероссийский фестиваль исторической реконструкции и средневековых промыслов «Новоторжский рубеж 2021» пройдет в "Василёво" 2 и 3 мая.

Выставка в библиотеке имени А.М. Горького откроется 4 мая. В этот же день Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова даст праздничный концерт для ветеранов войны и труда.

Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» проведет 3 мая гала-концерт лауреатов Международного фестиваля песен о российской армии, войне и военных конфликтах памяти Героя России Ильи Касьянова.

5 и 6 мая Тверь встречает участников Межрегионального фестиваля детского любительского кино «Мы нашей памяти верны», посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

7 мая в Тверской академической областной филармонии состоится благотворительный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. С 7 по 9 мая запланированы выездные тематические концерты в социальных учреждениях региона, посвященные празднованию Великой Победы.

В театрах все нерабочие дни будут идти спектакли. Постановки представят Тверской театр драмы, Кимрский театр драмы и комедии, Тверской театр юного зрителя, кукольный театр.

Выставки и экскурсионные программы заявлены в музеях области. Тверской императорский дворец проводит выставку «Дом святого Спаса», экспозиции в честь 76-летия Победы. Тематические программы подготовили Музей тверского быта, Детский музейный центр, филиалы Тверского государственного объединенного музея.

Традиционно запланировано множество спортивных мероприятий. С 1 по 10 мая в Тверской области состоится 8 всероссийских, 20 региональных и более 230 муниципальных физкультурных и спортивных состязаний, в которых примут участие более 35 тысяч человек со всей России.

Наиболее значимыми станут всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Кубок Нечерноземья», соревнования по хоккею «Кубок Ильи Ковальчука», матч Профессиональной футбольной лиги ФК «Тверь» - «Динамо-2» г. Москва, 53-я регата памяти тверского купца Афанасия Никитина и другие.

Также ожидается в Тверской области большое количество гостей из других регионов нашей страны. Начнет действовать программа «Государева дорога», точки гастрономического туризма. Всего в майские праздники в Тверской области будет запущено более 50 туров. Подробная информация о них размещена на туристическом портале Тверской области welcometver.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области