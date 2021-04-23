Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. С профессиональным праздником работников и ветеранов службы поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«История отечественной пожарной охраны наполнена примерами мужества, отваги и самоотверженности ради спасения людей, защиты от огненной стихии зданий и природных объектов. Верхневолжье гордится тем, что в Осташкове в 1843 году была создана первая добровольная пожарная дружина в России. Сегодня сотрудники противопожарной службы хранят верность традициям, в экстремальных ситуациях действуют оперативно и слаженно. Особое внимание уделяется профилактической и просветительской работе среди детей и всего населения по обеспечению безопасного поведения в быту и бережного отношения к природе», – говорится в поздравлении Игоря Рудени.

В Тверской области сформирована комплексная система защиты лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населённых пунктов от пожаров.

К наступившему пожароопасному периоду подготовлены силы и средства, которые будут задействованы в тушении пожаров, проводится опашка населённых пунктов, очистка противопожарных водоёмов, обеспечивается проезд по дорогам к отдалённым поселениям.

В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут почти 2000 сотрудников различных ведомств, включая 330 сотрудников ГУ МЧС России по Тверской области, и порядка 1000 единиц техники. Предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств со стороны Минприроды Тверской области и МРСК, охотпользователей и недропользователей, добровольных пожарных формирований.

На майских праздниках группировка сил и средств будет увеличена. При возникновении возгораний к тушению будут привлечены более 3,6 тысячи человек, а также 1,2 тысячи единиц специализированной техники. При необходимости будут задействованы еще 739 человек и 592 технических средства от регионального Министерства природных ресурсов (охото- и недропользователи) и «МРСК Центра – Тверьэнерго».

Благодаря проводимой в регионе системной работе по профилактике возгораний количество лесных пожаров за прошедшие пять лет сократилось в 8,5 раза – с 36-ти, произошедших в 2016 году, до четырёх в 2020-м. Число торфяных пожаров уменьшилось в три раза: с 9-ти в 2016 году до 3-х в 2020-ом.

Пресс-служба Правительства Тверской области