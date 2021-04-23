1 мая – Праздник Весны и Труда

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Уже много десятилетий Первомай является одним из любимых праздников в нашей стране, объединяет представителей разных поколений уважением к труду, стремлением приносить пользу своему краю и всей стране.

Во все времена Верхневолжье славилось талантливыми, преданными Родине людьми – теми, кто трудится для общего блага, добивается высоких результатов в промышленности и сельском хозяйстве, в строительстве и транспорте, в лесном комплексе, в медицине, науке и образовании, культуре и спорте.

И сегодня гордостью Тверской области являются настоящие профессионалы, которые своей каждодневной работой вносят вклад в развитие нашего региона, в достижение национальных целей, в общий успех страны.

Благодарю всех, кто своим трудом укрепляет нашу область. Особые слова признательности – нашим ветеранам, заложившим крепкие трудовые традиции.

Желаю всем жителям Верхневолжья счастья, благополучия и плодотворной работы на благо тверской земли и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Дорогие земляки!

От души поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай традиционно несет с собой по-настоящему весеннее настроение. Этот яркий праздник стал символом обновления, единения людей в созидательной деятельности на благо Родины!

С особой благодарностью в этот день мы чествуем тех, кто славит Конаковский район трудом, талантом и профессиональным мастерством! Таких специалистов много в каждой сфере, их вклад в развитие района мы отмечаем заслуженными наградами и званиями, всеобщим уважением и почетом.

Спасибо всем – ветеранам и тем, кто только начинает рабочую биографию, всем, кто доблестно трудился и сегодня направляет силы и способности на благо родной земли!

В этот праздничный день – 1 мая желаем всем жителям Конаковского района здоровья и счастья, мира и благополучия!

С Праздником Весны и Труда! С 1 мая!

С уважением, депутат ЗС Тверской области

Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.