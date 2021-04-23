Депутаты Законодательного Собрания посетили Конаковский район

Депутаты Законодательного собрания Тверской области совершили рабочую поездку в Конаковский район.

Программа визита была насыщенной, поэтому участники встречи разделились на две группы.

Одна из групп делегации посетила ведущие предприятия Конаковского района: производственно-туристический центр «Конаковский фаянс», производственный комплекс ОАО «Молоко», конноспортивный клуб «Конаковские конюшни», филиал ФГУП ВНИИПРХ (индустриальное хозяйство по искусственному разведению и выращиванию осетровых видов рыб).

Вторая группа делегатов из Законодательного собрания познакомилась с работой жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Депутаты осмотрели объект по ремонту дворовой территории улицы Баскакова 7 - улицы Учебная 15. Побывали в котельных в селе Дмитрова Гора, в деревне Ручьи и в селе Селихово. Завершилась поездка встречей с общественностью Конаковского района.

- Выездной формат встречи - это хорошая возможность понять, какие решения требуются со стороны органов государственной власти для поддержки производства в районе. А для руководителей предприятий - на конкретных примерах показать достижения, рассказать о перспективах и о том, с какими проблемами приходится сталкиваться чаще, - прокомментировал глава района Олег Лобановский.