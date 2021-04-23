2 мая – Светлое Христово Воскресенье

posted by admin on пт, 04/30/2021 - 09:39

Уважаемые земляки, жители и гости Конаковского района!
В этот благословенный день от всей души поздравляю вас с Великим Православным праздником –  Пасхой Господней.  Будем вместе помнить, что только  добродетель, помощь ближнему и любовь действительно приближают нас к Отцу Небесному. 
Воскресенье Христово - самый главный и радостный  христианский праздник. В наши дни, во времена испытаний важно осознавать, что все мы находимся под заступничеством Господа, претерпевшего великие муки и страдания ради нас, ради нашего спасения. 
Христос Воскресе! Пасха - самый Великий праздник! Он ежегодно напоминает нам о том, что приход весны и торжество добра сильнее злобы,  вражды и всяких испытаний. Желаю вам всегда встречать этот благодатный день в кругу семьи, вместе с самыми близкими по духу людьми. Будьте счастливы,  свято веруйте, что только Иисус  Христос защитит всех нас от ненастья и бед.
В светлый и добрый праздник Пасхи от всей души хочу пожелать, чтобы рядом всегда были верные и добрые друзья, чтобы в делах ждал успех, а  жизнь была полна  надежд, заботы о тех, кто в ней нуждается, добра, а также  истинной любви и благодати.
Благочинный Конаковского округа протоиерей 
Петр Дубяго.

Tags: 
дата