2 мая – Светлое Христово Воскресенье

Уважаемые земляки, жители и гости Конаковского района!

В этот благословенный день от всей души поздравляю вас с Великим Православным праздником – Пасхой Господней. Будем вместе помнить, что только добродетель, помощь ближнему и любовь действительно приближают нас к Отцу Небесному.

Воскресенье Христово - самый главный и радостный христианский праздник. В наши дни, во времена испытаний важно осознавать, что все мы находимся под заступничеством Господа, претерпевшего великие муки и страдания ради нас, ради нашего спасения.

Христос Воскресе! Пасха - самый Великий праздник! Он ежегодно напоминает нам о том, что приход весны и торжество добра сильнее злобы, вражды и всяких испытаний. Желаю вам всегда встречать этот благодатный день в кругу семьи, вместе с самыми близкими по духу людьми. Будьте счастливы, свято веруйте, что только Иисус Христос защитит всех нас от ненастья и бед.

В светлый и добрый праздник Пасхи от всей души хочу пожелать, чтобы рядом всегда были верные и добрые друзья, чтобы в делах ждал успех, а жизнь была полна надежд, заботы о тех, кто в ней нуждается, добра, а также истинной любви и благодати.

Благочинный Конаковского округа протоиерей

Петр Дубяго.