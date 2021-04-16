Игорь Руденя поздравил Илью Ковальчука с победой на чемпионате Континентальной хоккейной лиги

Заслуженный мастер спорта России Илья Ковальчук в составе клуба «Авангард» одержал победу на чемпионате Континентальной хоккейной лиги, завоевав главный трофей – Кубок Гагарина. С этим событием выдающегося воспитанника тверской школы хоккея поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Кубок Гагарина – это Ваш очередной спортивный триумф, который подчеркивает Ваши уникальные качества профессионала и труженика на льду, отдающего все силы любимой игре.Тверская область гордится Вашими успехами», - отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.

Игра состоялась 28 апреля 2021 года. Прославленный хоккеист в составе омского клуба обыграл в финальной серии плей-офф московский ЦСКА. Илья Ковальчук,единственный из уроженцев Твери, стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Пресс-служба Правительства Тверской области