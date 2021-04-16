На территории Ржевского мемориала Светскому солдату планируется создать Музей поискового движения России

29 апреля Губернатору Игорю Рудене представили на площадке Ржевского мемориала Советскому Солдату планы по дальнейшему развитию мемориального комплекса. Предполагается создать здесь Музей поискового движения России и другие объекты, рассказывающие об истории Ржевской битвы.

При строительстве Ржевского мемориала Тверская область взяла на себя создание прилегающей инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство территории комплекса. Работа по развитию инфраструктуры и повышению доступности памятного места продолжается: до Ржевского мемориала запущены автобусы, совсем скоро начнется регулярное движение скоростных электропоездов «Ласточка».

«Мы провели большую работу по обеспечению транспортной доступности Ржевского мемориала Советскому солдату. В ближайшее время состоится открытие железнодорожной станции «Ржевский мемориал», – отметил Игорь Руденя.

В дальнейшем на территории Ржевского мемориала планируется развивать музейно-парковую площадку, которая станет продолжением действующего комплекса. Тематический парк будет более подробно раскрывать историю Ржевской битвы. Здесь предполагается установить павильоны, разместить мультимедийные комплексы. Гости смогут узнать об исторических событиях, военных действиях через панорамные проекции, голограммы. Центральным объектом парка станет Музей поискового движения России – пока единственный в нашей стране. Кроме того, на площадке мемориала планируется открытие центра по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Параллельно в регионе ведется работа по созданию новых туристических маршрутов, включающих посещение Ржевского мемориала. Уже появился новый маршрут «Земля воинской славы».

В прошлом году при поддержке области были организованы бесплатные поездки к Ржевскому мемориалу для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей и детей войны, школьников старших классов.

Пресс-служба Правительства Тверской области