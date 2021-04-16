В Тверской области завершилась Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

29 апреля в Тверской области завершилась работа Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Участие в торжественной церемонии закрытия экспедиции у Ржевского мемориала Советскому солдату приняли Губернатор Игорь Руденя, помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, депутаты Законодательного Собрания региона Андрей Белоцерковский и Виктор Константинов, поисковики, школьники, юнармейцы, жители Ржева и Ржевского района.

«Мы благодарны Президенту России, поддержавшему в 2016-м году идею о проведении этого значимого мероприятия. Важно, что с каждым годом поисковое движение растёт, всё больше молодых людей объединяется в отряды, военно-патриотическая работа формирует мировоззрение. Хочу поблагодарить всех участников поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» за труд, за неоценимый вклад в увековечивание исторической правды и сохранение нашей памяти. Мы всегда будем помнить о подвиге великого поколения победителей», - сказал Игорь Руденя.

В этом году экспедиция стартовала в регионе 17 апреля. За две недели были обнаружены останки 387 солдат и офицеров Красной Армии, найдены 34 медальона, из них 15 прочитаны, установлена связь с родственниками семи бойцов.

«Наши солдаты не всегда носили именные жетоны, не всегда закладывали в капсулу имя и фамилию. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч солдат без петлички и без лычки пложили свою жизнь на алтарь Победы», - подчеркнул Владимир Мединский.

В экспедиции приняли участие более 700 поисковиков из 32 субъектов Российской Федерации, представители «Поискового движения России», ДОСААФ, «Союза поисковых отрядов России». Поисковики традиционно работали рядом с деревней Есёмово Ржевского района, где были сосредоточены боевые действия Ржевской битвы – одного из самых значимых и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.

«Особая благодарность поисковикам, тем людям, кто отдаёт своё время, душу и силы осмыслению того, что было совершено на Ржевском рубеже. Сегодня особый день, мы снова здесь, на этом рубеже. Для нас навсегда напутствие – помнить и продолжать поиски неизвестных солдат», - сказал Дмитрий Мезенцев.

Программа экспедиции «Ржев. Калининский фронт» традиционно включала в себя блок патриотического воспитания молодежи. Лагерь посетили более 1200 школьников из Тверской области и других регионов страны. Гостям рассказывали об истории Ржевской битвы, поисковой работе, жизни лагеря. Также дети смогли побывать в полевом музее, главными экспонатами которого стали военные артефакты, поднятые с полей сражений Великой Отечественной войны.

Экспедиция проходит в Тверской области с 2016 года. За шесть лет были подняты останки около 2300 бойцов и командиров Красной Армии, установлены имена более 100 воинов, отстоявших Родину у врага.

«Ржев. Калининский фронт» - самая крупная поисковая экспедиция, которая проводится в Верхневолжье. Всего в этом году с апреля по ноябрь на территории Тверской области состоится более 150 поисковых экспедиций в 18 муниципальных образованиях.

Поисковая работа в регионе ведётся с 1988 года. За это время земле были преданы 70 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлено более 5 100 имен без вести пропавших воинов.

Пресс-служба Правительства Тверской области