29 апреля Губернатор Игорь Руденя проверил готовность к открытию новой железнодорожной станции «Ржевский мемориал», которая строится для повышения транспортной доступности Ржевского мемориала Советскому солдату. Пункт создают на участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево, в 2,5 км от мемориала.

«Уже с завтрашнего дня начинаются продажи билетов на «Ласточку» для поездки на Ржевский мемориал. Железнодорожное сообщение до мемориала – это новый этап развития комплекса, который имеет международное значение. В течение ближайшей недели мы станем свидетелем запуска нового проекта, реализованного по поручению Президента России Владимира Путина», – сказал Игорь Руденя, комментируя журналистам итоги осмотра площадки.

Сейчас станция практически завершена. Смонтирована платформа и ее элементы, установлен павильон, проведена его внутренняя отделка, обустроена прилегающая территория.

После осмотра объекта Игорь Руденя провел заседание рабочей группы по реализации проекта строительства станции и электрификации железнодорожной ветки в этом направлении. В обсуждении приняли участие представители «Московско-Тверской пригородной пассажирской компания», Федерального агентства железнодорожного транспорта.

В частности, рассмотрена организация регулярного движения поездов «Ласточка» по маршруту «Москва – «Ржевский мемориал». 26 марта 2021 года состоялась тестовая поездка скоростного электропоезда из Москвы до будущей станции «Ржевский мемориал».

Игорь Руденя поручил проработать вопрос о запуске большего числа поездов после открытия станции в майские праздники, чтобы предоставить возможность увидеть масштабный монумент как можно большему числу россиян.

Сейчас среднее время в пути составляет около 4,5 часа. Развитием проекта станет электрификация ветки до станции «Ржевский мемориал». Благодаря этому время в пути значительно сократится.

Пресс-служба Правительства Тверской области