Игорь Руденя проверил готовность коткрытию новой железнодорожной станции «Ржевский мемориал»

29 апреля Губернатор Игорь Руденя проверил готовностьк открытию новой железнодорожной станции «Ржевский мемориал», которая строится для повышения транспортной доступности Ржевского мемориала Советскому солдату.Пунктсоздаютна участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево, в 2,5 км от мемориала.

«Уже с завтрашнего дня начинаются продажи билетов на «Ласточку» для поездки на Ржевский мемориал. Железнодорожное сообщение до мемориала – это новый этап развития комплекса, который имеет международное значение. В течение ближайшей недели мы станем свидетелем запуска нового проекта, реализованного по поручению Президента России Владимира Путина», – сказал Игорь Руденя, комментируя журналистам итоги осмотра площадки.

Сейчас станция практически завершена. Смонтирована платформа и ее элементы, установлен павильон, проведена его внутренняя отделка, обустроенаприлегающая территория.

После осмотра объекта Игорь Руденя провел заседание рабочей группы пореализации проекта строительства станции и электрификации железнодорожной ветки в этом направлении. В обсуждении приняли участие представители«Московско-Тверской пригородной пассажирской компания»,Федерального агентства железнодорожного транспорта.

В частности, рассмотрена организация регулярного движения поездов «Ласточка» по маршруту «Москва – «Ржевский мемориал». 26 марта 2021 годасостоялась тестоваяпоездка скоростного электропоездаиз Москвы до будущей станции «Ржевский мемориал».

Игорь Руденя поручил проработать вопрос о запуске большего числа поездов после открытия станции в майские праздники, чтобы предоставить возможность увидеть масштабный монумент как можно большему числу россиян.

Сейчас среднее время в пути составляет около 4,5 часа. Развитием проекта станет электрификация ветки до станции «Ржевский мемориал».Благодаря этому время в пути значительно сократится.

Пресс-служба Правительства Тверской области