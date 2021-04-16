Игорь Руденя проверил готовность коткрытию новой железнодорожной станции «Ржевский мемориал»

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29 апреля Губернатор Игорь Руденя проверил готовностьк открытию новой железнодорожной станции «Ржевский мемориал», которая строится для повышения транспортной доступности Ржевского мемориала Советскому солдату.Пунктсоздаютна участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево, в 2,5 км от мемориала.
«Уже с завтрашнего дня начинаются продажи билетов на «Ласточку» для поездки на Ржевский мемориал. Железнодорожное сообщение до мемориала – это новый этап развития комплекса, который имеет международное значение. В течение ближайшей недели мы станем свидетелем запуска нового проекта, реализованного по поручению Президента России Владимира Путина», – сказал Игорь Руденя, комментируя журналистам итоги осмотра площадки.
Сейчас станция практически завершена. Смонтирована платформа и ее элементы, установлен павильон, проведена его внутренняя отделка, обустроенаприлегающая территория.
После осмотра объекта Игорь Руденя провел заседание рабочей группы пореализации проекта строительства станции и электрификации железнодорожной ветки в этом направлении. В обсуждении приняли участие представители«Московско-Тверской пригородной пассажирской компания»,Федерального агентства железнодорожного транспорта.
В частности, рассмотрена организация регулярного движения поездов «Ласточка» по маршруту «Москва – «Ржевский мемориал». 26 марта 2021 годасостоялась тестоваяпоездка скоростного электропоездаиз Москвы до будущей станции «Ржевский мемориал».
Игорь Руденя поручил проработать вопрос о запуске большего числа поездов после открытия станции в майские праздники, чтобы предоставить возможность увидеть масштабный монумент как можно большему числу россиян.
Сейчас среднее время в пути составляет около 4,5 часа. Развитием проекта станет электрификация ветки до станции «Ржевский мемориал».Благодаря этому время в пути значительно сократится.
Пресс-служба Правительства Тверской области