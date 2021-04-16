Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

29 апреля в 21.00 на телеканале «Россия 24» Тверь состоится прямой эфир с участием Губернатора Игоря Рудени.

Главное событие апреля - Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Игорь Руденя расскажет о том, как в Тверской области будут реализованы задачи, поставленные главой государства.

Еще одной темой эфира станет празднование в Тверской области Дня Победы. Кроме того, речь пойдёт о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и медиков, об исполнении в регионе поручения Президента о снижении затрат населения при газификации. Также можно будет узнать, где в период майских праздников будут сделать прививки от коронавирусной инфекции.

Программу с участием Игоря Рудени можно будет посмотреть в сети Интернет по ссылке https://youtu.be/fy3FLAjXOL0 и на сайте «Вести-Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области