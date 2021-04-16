В акции Почты России «Дерево добра» принял участие председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев

posted by Максим Малахов on чт, 04/29/2021 - 13:49

 

 

В Тверской области Почта России более пяти лет проводит акцию по подписке, привлекая к ней известных людей. 29 апреля в центральном почтовом отделении областного центра благотворительную подписку оформил председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. Он выбрал различные подписные издания для Тверского геронтологического центра, где проживают люди старшего возраста, нуждающиеся в медико-социальной помощи.

 

«Замечательная акция Почты России, которая позволяет всем нам подумать и позаботиться о тех, кто особенно нуждается во внимании: детях, людях с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людях. В каждом человеке заложена естественная потребность делать добрые дела. И в данном случае такую возможность дает нам Почта России», - отметил Евгений Пичуев.

 

 
 

Почта России запустила благотворительную программу «Дерево добра» в 2015 г.  С тех пор каждый может оформить подписку на журналы или газеты и подарить ее дому престарелых, школе-интернату, сельской библиотеке или другому российскому социальному учреждению. Сделать это можно в отделении почтовой связи или онлайн из любой точки мира. В 2020 г. на сайте программы было оформлено более 5800 благотворительных подписок.

 

«Учитывая, что эпидемиологическая обстановка остается напряженной, мы рекомендуем нашим клиентам активнее пользоваться нашими цифровыми сервисами, оформлять подписку с помощью сайта и мобильного приложения Почты России», - сказал директор УФПС Тверской области Николай Гусар.

 