В акции Почты России «Дерево добра» принял участие председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев

В Тверской области Почта России более пяти лет проводит акцию по подписке, привлекая к ней известных людей. 29 апреля в центральном почтовом отделении областного центра благотворительную подписку оформил председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. Он выбрал различные подписные издания для Тверского геронтологического центра, где проживают люди старшего возраста, нуждающиеся в медико-социальной помощи.

«Замечательная акция Почты России, которая позволяет всем нам подумать и позаботиться о тех, кто особенно нуждается во внимании: детях, людях с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людях. В каждом человеке заложена естественная потребность делать добрые дела. И в данном случае такую возможность дает нам Почта России», - отметил Евгений Пичуев.