В акции Почты России «Дерево добра» принял участие председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев

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Почта России запустила благотворительную программу «Дерево добра» в 2015 г. С тех пор каждый может оформить подписку на журналы или газеты и подарить ее дому престарелых, школе-интернату, сельской библиотеке или другому российскому социальному учреждению. Сделать это можно в отделении почтовой связи или онлайн из любой точки мира. В 2020 г. на сайте программы было оформлено более 5800 благотворительных подписок.
«Учитывая, что эпидемиологическая обстановка остается напряженной, мы рекомендуем нашим клиентам активнее пользоваться нашими цифровыми сервисами, оформлять подписку с помощью сайта и мобильного приложения Почты России», - сказал директор УФПС Тверской области Николай Гусар.