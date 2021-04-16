Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 апреля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 37 960 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 64 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 109 169 жителей региона, за последние сутки – 1240 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 680 317, в том числе за последние сутки их проведено 1 837.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 844 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 003 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

881 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 881

Конаковский район 2807

Ржев 2193

Вышневолоцкий городской округ 2157

Калининский район 1648

Торжок 1603

Кимры 1581

Бологовский район 1022

Нелидовский городской округ 876

Бежецкий район 862

Лихославльский район 836

Осташковский городской округ 818

Старицкий район 809

Кашинский городской округ 762

Торопецкий район 740

Калязинский район 733

Максатихинский район 622

Весьегонский муниципальный округ 621

Западнодвинский муниципальный округ 539

Андреапольский муниципальный округ 524

Торжокский район 489

Кувшиновский район 425

Оленинский муниципальный округ 400

Зубцовский район 385

Рамешковский район 371

Спировский район 352

Ржевский район 321

Сонковский район 292

ЗАТО Озёрный 286

Селижаровский муниципальный округ 271

Кимрский район 262

Фировский район 219

Краснохолмский муниципальный округ 202

Бельский район 183

Лесной муниципальный округ 155

Кесовогорский район 149

Пеновский муниципальный округ 126

Жарковский район 108

Молоковский район 105

Сандовский муниципальный округ 80

Удомельский городской округ 29

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области