Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 29 апреля 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 37 960 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 64 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 109 169 жителей региона, за последние сутки – 1240 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 680 317, в том числе за последние сутки их проведено 1 837.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 844 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 003 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
881 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 881
Конаковский район 2807
Ржев 2193
Вышневолоцкий городской округ 2157
Калининский район 1648
Торжок 1603
Кимры 1581
Бологовский район 1022
Нелидовский городской округ 876
Бежецкий район 862
Лихославльский район 836
Осташковский городской округ 818
Старицкий район 809
Кашинский городской округ 762
Торопецкий район 740
Калязинский район 733
Максатихинский район 622
Весьегонский муниципальный округ 621
Западнодвинский муниципальный округ 539
Андреапольский муниципальный округ 524
Торжокский район 489
Кувшиновский район 425
Оленинский муниципальный округ 400
Зубцовский район 385
Рамешковский район 371
Спировский район 352
Ржевский район 321
Сонковский район 292
ЗАТО Озёрный 286
Селижаровский муниципальный округ 271
Кимрский район 262
Фировский район 219
Краснохолмский муниципальный округ 202
Бельский район 183
Лесной муниципальный округ 155
Кесовогорский район 149
Пеновский муниципальный округ 126
Жарковский район 108
Молоковский район 105
Сандовский муниципальный округ 80
Удомельский городской округ 29
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области