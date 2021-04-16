В Тверской области запущен пилотный профориентационный проект для молодёжи

В Тверской области дан старт пилотному профориентанционному проекту для школьников и студентов региона. За апрель-май 2021 года в экскурсиях на предприятия примут участие 240 представителей молодого поколения.

Развитие системы профориентации и занятости молодёжи на территории Верхневолжья — задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей.

«В регионе должна быть создана единая система профориентации, обучения и закрепления кадров. Для нас является приоритетом трудоустройство выпускников учебных заведений на территории Тверской области. Необходимо, чтобы молодёжь чувствовала себя востребованной и вовлечённой в процессы на родной земле, чтобы молодые люди хотели заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса, сферы услуг на своей территории», - считает глава региона.

Участие в проекте принимают тверские школы № 28, 34, 52, 53, гимназия №8, Некрасовская и Никулинская школы.

Партёрами проекта выступили предприятия - ООО «Метавр», Accenture, ООО «Пластик-строймаркет», АО «ДКС». Компании привлекают сотрудников к работе в проекте, обеспечивают консультации для формирования методической базы, создают рабочие места в рамках производственной кооперации для трудоустройства школьников и студентов в каникулярное время.

В рамках проекта запланирована серия встреч в формате case-study с целью изучения востребованных профессий региона и профессиональных возможностей, связанных с ними.

Сейчас проект проходит тестирование, на постоянной основе он будет запущен в Тверской области с сентября 2021 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области