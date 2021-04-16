Сельхозпроизводители Тверской области по повышенной ставке получат поддержку на развитие молочного скотоводства

В Тверской области усилена поддержка местных сельхозтоваропроизводителей, занимающихся молочным скотоводством. Тема обсуждалась на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Ставка субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве за 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока увеличена с 1,99 рублей до 2,10 рублей. В этом году таким видом поддержки смогут воспользоваться 79 хозяйств региона. На эти цели из областного бюджета направят 97,7 млн рублей.

«Мы продолжаем работу по системной поддержке тверских сельхозтоваропроизводителей. Сельское хозяйство сегодня должно работать ритмично. Для Тверской области – это ключевое направление», - считает Игорь Руденя.

Кроме того, 4 рыбоводческим хозяйствам из областного бюджета возместят часть затрат за приобретение рыбопосадочного материала. Ставка субсидии составляет 20%. На обеспечение этой меры государственной поддержки предусмотрено 4,5 млн рублей.

Развивать конкурентоспособный агропромышленный комплекс в стране – задача, поставленная Президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил на заседании Правительства Игорь Руденя, для Тверской области это, в том числе модернизация льняного комплекса.

Для реализации этой задачи в регионе предусмотрено создание семенной и машинно-технологической станции (МТС), ткацкой фабрики. Планируется модернизация четырех действующих льнозаводов.

Для роста производительности усиливается поддержка льноводов. Объем поддержки отрасли в 2020 году в Верхневолжье доведен до 85,7 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области