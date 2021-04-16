В Верхневолжье дополнительные средства направят на укрепление кадрового потенциала Тверской станции скорой медицинской помощи

28 апреля на заседании Бюджетной комиссии Тверской области рассмотрен вопрос, связанный с развитием службы скорой медицинской помощи в регионе. В частности, речь шла об укреплении кадрового потенциала ситуационно-аналитического центра «122» Тверской станции скорой медицинской помощи. На эти цели дополнительно выделят 23,5 млн рублей.

Деятельность центра направлена на консультационную поддержку пациентов, снижение нагрузки на врачей первичного звена и на службу по приему вызовов и передаче их выездным бригадам скорой помощи.

С работой специалистов Губернатор Игорь Руденя ознакомился в День работника скорой медицинской помощи при посещении Единого диспетчерского центра СМП, где обеспечивается обработка вызовов из Твери и Калининского района, Вышневолоцкой, Ржевской, Кимрской, Конаковской и Торжокской агломераций.

«Самое важное в службе скорой медицинской помощи - это люди, которые принимают вызовы, оказывают помощь, довозят бригады до пациентов. Наша служба должна отвечать самым высоким требованиям, поэтому мы начали работу по модернизации системы. Прежде всего это современное материально-техническое обеспечение, усовершенствование управления и мониторинга, закупка необходимых лекарственных препаратов», – отметил Игорь Руденя.

В рамках модернизации обновляются здания региональных станций. Так, завершается капитальный ремонт Ржевской станции скорой помощи, которую предполагается открыть летом этого года. В дальнейшем за счёт ремонта существующих подстанций и строительства новых в Верхневолжье планируется полностью обновить подразделения скорой помощи, оформить их в едином корпоративном стиле.

В Тверской области также будет продолжено обновление парка машин скорой помощи. С 2016 года было закуплено более 160 современных автомобилей.

Пресс-служба Правительства Тверской области