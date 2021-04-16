В Тверской области в этом году в 12 школах дополнительно проведут работы по замене окон, ремонту кровель и спортзалов

В Тверской области в 2021 году в рамках региональных программ по укреплению материально-технической базы учреждений образования работы дополнительно проведут в 12 школах и в 3 детских садах Верхневолжья. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 27 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Поддержка наших образовательных учреждений в хорошем состоянии – задача всех уровней власти. Очень важно контролировать сроки выполнения и качество работ», – считает глава региона.

На ремонт 12 учреждений образования в 11 муниципалитетах из областного бюджета направят дополнительно 20,5 млн рублей.

Капитальный ремонт кровли выполнят в Городской СОШ Калязина, Алешинской ООШ Рамешковского района, школе №3 Кашинского городского округа, школе № 7 Вышневолоцкого городского округа, школе №1 Спировского района. Кроме того, кровлю отремонтируют в школе №12 Бологовского района. В этом же учреждении, а также в Красновской и Емельяновской школах Старицкого района выполнят работы по комплексной безопасности. В школе №12 Вышневолоцкого городского округа отремонтируют спортзал, в Щучейской школе Жарковского района запланирован ремонт помещений, инженерных сетей, в Коробинской школе Зубцовского района заменят окна.

Отдельное внимание Игорь Руденя уделил ремонту Городской СОШ Калязина. На встрече с главой муниципалитета Константином Ильиным, которая состоялась во вторник, Губернатор подчеркнул недопустимость затягивания работ на социальных объектах и поставил задачу оперативно отремонтировать кровлю. Константин Ильин пообещал завершить ремонт в течение летнего сезона текущего года.

В программу по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций дополнительно включено 3 детских сада. Стоимость работ - 5,5 млн рублей.

В детском саду «Родничок» Сандовского муниципального округа заменят окна и отремонтируют кровлю. В детском саду №6 Нелидовского городского округа заменят окна, в дошкольном учреждении №23 города Ржева выполнят работы по ремонту кровли.

С учётом принятых дополнений всего в 2021 году будет улучшена материально-техническая база 52 школ, расположенных в 24 муниципалитетах Тверской области и в 21 дошкольном учреждении 12 муниципалитетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области