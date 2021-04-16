Депутат Госдумы от Тверской области Андрей Веремеенко подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России»

В среду, 28 апреля, документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам в Государственную думу РФ и Законодательное Собрание Тверской области подал действующий депутат Государственной Думы РФ, Сергей Веремеенко.

- Праймериз дает возможность оценить людям тех кандидатов, которые собираются участвовать в предстоящих осенних выборах, которым будет оказано максимальное доверие, - отметил Сергей Веремеенко после оформления пакета документов и регистрации.

Он подчеркнул, что законотворческая деятельность депутата Государственной Думы очень важна, в том числе и для того, чтобы никакие новые законопроекты не причинили ущерба Тверской области, а наоборот стали полезными для всего народа.

- В первую очередь – это законотворческая деятельность и лоббирование интересов нашего региона в нижней Палате Парламента, вот для чего я собираюсь в Государственную думу, - отметил действующий депутат.

Напомним, Сергей Веремеенко –является действующим депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 9 сентября 2018 года, членом думского комитета по транспорту и строительству, состоит в фракции «Единая Россия». Действующий депутат Законодательного собрания Тверской области. С 2016 года руководит Комитетом по аграрной политике и природопользованию, автор нескольких законопроектов. Работает Веремеенко заместителем генерального директора Научно-производственного предприятия «Сапфир».

Участие в праймериз для Веремеенко не в новинку, три года назад, в 2018 году выдвигался в депутаты Государственной Думы РФ седьмого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 180 и получил на предварительном голосовании почти 46% голосов, что позволило партии выдвинуть именно его кандидатом на дополнительных выборах в Госдуму.