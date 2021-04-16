В Твери пройдёт фестиваль патриотической песни «Побратим»

3 мая в 13:00 в тверском ДК «Пролетарка» состоится гала-концерт XXVI международного фестиваля «Побратим» памяти Героя России Ильи Касьянова. На сцене выступят исполнители, дуэты и ансамбли с песнями о российской армии, войне и военных конфликтах.

В этом году в фестивале примут участие ведущие музыканты, исполнители патриотической песни, Лауреаты Всероссийских и Международных фестивалей. Перед гостями концерта выступят коллективы и солисты из Твери, Ржева, Торжка, Москвы и Московской области, Мичуринска, Смоленска, других регионов. Также участие примут несколько коллективов из Республики Беларусь.

Для гостей и участников гала-концерта выступит Владимир Вихляев – один из первых исполнителей Гимна десантников, легендарной песни «Синева».

Организаторами фестиваля выступают Правительство Тверской области, региональные отделения Всероссийских общественных ветеранских организаций «Боевое братство», «Российский Союз ветеранов Афганистана», инвалидов войны в Афганистане и военной травмы, Тверская городская организация ветеранов боевых действий – клуб «Красная звезда» и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области