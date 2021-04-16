Игорь Руденя поздравил тверского каноиста Илью Первухина с золотом Кубка России

Заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ, представитель тверской Школы высшего спортивного мастерства Илья Первухин завоевал золотую медаль на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Состязания проходят с 26 по 30 апреля в Краснодаре. Поздравление спортсмену направил Губернатор Игорь Руденя.

«В напряженной борьбе Вы продемонстрировали высокий класс спортивного мастерства, присущие Вам упорство и филигранную технику. Эти качества позволили Вам одержать верх над достойными соперниками, добавить очередную награду в копилку достижений», – отмечено в телеграмме от Игоря Рудени.

Действующие чемпионы России Илья Первухин и Кирилл Шамшурин в мужском каноэ-двойке одержали победу на олимпийской дистанции 1000 метров.

Илья Первухин является бронзовым призёром летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпионом Мира и Европы, многократным призёром национальных первенств и мирового кубка. Выступает за сборную России с 2010 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области