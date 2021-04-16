В районах Тверской области в 2021 году реализуют общественно-значимые проекты

В 2021 году Конаковский и Кимрский районы Тверской области получат поддержку из федерального и областного бюджетов на реализацию общественно-значимых проектов на сельских территориях. Вопрос рассмотрен на заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

В селе Дмитрова Гора Конаковского района благоустроят ул. Новая: отремонтируют проезды вдоль домов и подъезды к ним, установят фонари, малые архитектурные формы. В Ильинском сельском поселении Кимрского района построят 10 площадок для установки мусорных контейнеров.

Общий объем финансирования на эти цели составит свыше 1 млн рублей из федерального бюджета и более 400 тыс. рублей из областного. Средства со стороны федерации предоставляются в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Деньги распределялись на конкурсной основе Минсельхозом РФ. При этом в реализацию каждого проекта свой вклад вносят местные бюджеты и граждане. Всего от Тверской области в 2021 году было заявлено четыре проекта.

«Предлагаю переоформить две заявки, которые не прошли, и добавить их в Программу поддержки местных инициатив. Жители этих территорий выдвинули эти проекты в надежде, что они будут реализованы. Есть вклад граждан, местных бюджетов. А мы на себя тогда возьмём и областную, и федеральную часть», - сказал Игорь Руденя.

В 2021 году по поручению главы региона будет увеличено финансирование Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) и проведён дополнительный конкурсный отбор. Это позволит реализовать больше проектов, чем планировалось. По результатам ранее проведённого конкурса на территориях в этом году реализуют 234 проекта. Объём поддержки из областного бюджета - 146,2 млн рублей.

Благоустройство территорий области проводится и в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В настоящий момент на платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru продолжается рейтинговое голосование за проекты благоустройства городов, которые будут реализованы в 2022 году. Голосование продолжится 30 мая.

От Тверской области на конкурсе заявлено 49 проектов от 11 городов. Отдать свой голос за проект благоустройства могут граждане России от 14 лет. Выбрать понравившийся дизайн-проект можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru или же в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Пресс-служба Правительства Тверской области