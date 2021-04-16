В профессиональный праздник Губернатор Игорь Руденя наградил сотрудников скорой медицинской помощи Верхневолжья

28 апреля, в День работника скорой медицинской помощи, Губернатор Игорь Руденя наградил государственными и региональными наградами сотрудников службы Тверской области.

«Мы вручаем заслуженные награды людям, проявившим высокие профессиональные и человеческие качества в непростое для нашей страны и региона время. Вы и ваши коллеги – врачи, фельдшеры, медсёстры, диспетчеры, водители скорой помощи – в числе первых столкнулись с новой опасной инфекцией, рискуя собой, трудились и трудитесь в круглосуточном режиме, чтобы спасти жизнь и здоровье жителей Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил медиков за самоотверженный труд, верность долгу, за чуткость и сострадание к людям. Губернатор отметил невероятные объемы работы медиков в 2020 году: в период борьбы с пандемией коронавируса бригады скорой медицинской помощи совершили около 400 тысяч выездов к пациентам, сотрудники диспетчерских центров принимали более тысячи вызовов в сутки.

В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин сделал особый акцент на дальнейшем развитии службы, обеспечении её всем необходимым.

«В ближайшие три года дополнительно направим ещё пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в посёлки городского типа и малые города, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи», – сказал Владимир Путин.

Игорь Руденя отметил – благодаря решениям главы государства, Правительства РФ, Минздрава России в 2020 году регион автопарк скорой медицинской помощи пополнился 50 новыми машинами, всего с 2016 года в Тверскую область поступило более 160 современных автомобилей.

В регионе идет модернизация службы СМП. Сегодня Игорь Руденя посетил Единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи, где обеспечивается обработка вызовов из Твери и Калининского района, Вышневолоцкой, Ржевской, Кимрской, Конаковской и Торжокской агломераций.

Игорь Руденя подчеркнул – позитивные преобразования невозможны без ответственных специалистов, которые приходят на помощь жителям Верхневолжья.

Благодарственного письма Президента России удостоена фельдшер Вышневолоцкой станции скорой помощи Ревека Кондрашкина.

«52 года я тружусь в службе скорой помощи, работаю в выездной бригаде. Люблю свою работу, это моё призвание – выслушать человека, понять его, назначить лечение. Когда вижу отдачу от своей работы, получаю большое удовлетворение», – рассказала журналистам Ревека Петровна.

Губернатор вручил Благодарственное письмо Президента России фельдшеру Тверской скорой медицинской помощи Светлане Деминой, которая на протяжении 32 лет трудится в сфере здравоохранения. В период пандемии Светлана Демина обработала более 900 вызовов.

Звание «Почетный работник здравоохранения Тверской области» присвоено фельдшеру Тверской станции скорой помощи Елене Цветковой.

«Когда понимаешь, что приносишь пользу человеку, помогаешь ему, испытываешь большое душевное облегчение, – поделилась Елена Николаевна. – Я с 1988 года работаю на станции. Всегда было непросто работать в скорой помощи. Колоссальная нагрузка была в острый период пандемии. Будем и дальше работать на благо нашего населения».

Знака Губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской» удостоена старший врач станции Тверской скорой помощи Алла Михайлова. Благодарность Губернатора объявлена главному врачу Тверской станции скорой медицинской помощи Константину Маслову.

Почетные грамоты и благодарности Губернатора Тверской области также переданы 21 специалисту из районов Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области