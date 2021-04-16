Игорь Руденя обсудил с коллективом Единого диспетчерского центра скорой медицинской помощи развитие службы в Тверской области

28 апреля, в День работника скорой медицинской помощи, Губернатор Игорь Руденя посетил Единый диспетчерский центр скорой помощи и встретился с руководством и специалистами службы. Глава региона осмотрел зал для приемов вызовов, диспетчерский зал, автомобили, образцы фирменной одежды для сотрудников, которую планируют ввести уже в этом году.

Диспетчерский центр обеспечивает приём, обработку и контроль вызовов бригад скорой помощи в Твери и Калининском районе, Вышневолоцком городском округе, Ржеве, Ржевском, Кимрском, Конаковском и Торжокском районах. Ежедневно специалисты ЕДЦ принимают порядка 800 сигналов о помощи. С декабря 2020 года, когда центр начал работать, было получено более 60 тысяч вызовов.

«Самое важное в службе скорой медицинской помощи - это люди, которые принимают вызовы, оказывают помощь, довозят бригады до пациентов. Наша служба должна отвечать самым высоким требованиям, поэтому мы начали работу по модернизации системы. Прежде всего это современное материально-техническое обеспечение, усовершенствование управления и мониторинга, закупка необходимых лекарственных препаратов», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор также осмотрел учебно-симуляционный центр скорой помощи, созданный на базе ЕДЦ. В прошлом году по поручению главы региона он был оснащен макетом автомобиля скорой медицинской помощи с манекенами-тренажерами для отработки необходимых для фельдшеров навыков – сердечно-легочной реанимации и интубации трахеи.

В круглосуточном режиме в центре работают медики врачебно-консультативного поста. Опытные специалисты помогают в решении сложившейся проблемы, в случае необходимости оформляют вызов скорой или неотложной медицинской помощи. В периоды пикового распространения коронавирусной инфекции количество ежесуточных консультаций доходило до 550.

«В настоящий момент диспетчерский центр принимает вызовы с территории, где проживает примерно 1 миллион человек. В этом году мы присоединим остальные региональные станции, и Единый диспетчерский центр будет охватывать всю Тверскую область», – рассказал главный врач Тверской станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

Единый диспетчерский центр планирует привлекать к работе на горячей линии 122 добровольцев волонтерского штаба «Мы вместе».

«Врачи находятся на передовой, они первыми приходят на помощь, поэтому для нас важно поддержать их», – сказала руководитель регионального штаба «Мы вместе» Юлия Саранова.

На встрече с руководством и сотрудниками скорой и неотложной медицинской помощи Игорь Руденя поблагодарил их за работу, пожелал здоровья и терпения в непростой для медиков период.

Одной из тем обсуждения стал вопрос объединения региональных отделений СМП под руководством Тверской станции скорой помощи. Игорь Руденя рассказал - благодаря модернизации системы, жители Верхневолжья смогут получать более качественную и быструю помощь, а также профессиональную консультацию врача Единого диспетчерского центра.

В рамках интеграции модернизируются здания региональных станций. Так, завершается капитальный ремонт Ржевской станции скорой помощи, которую предполагается открыть летом этого года. В дальнейшем за счёт ремонта существующих подстанций и строительства новых в Верхневолжье планируется полностью обновить подразделения скорой помощи, оформить их в едином корпоративном стиле.

«Врачи видят, как много делается для их удобства – создаются комфортные рабочие места, закупаются новые автомобили. Всегда приятно работать там, где всё делается для улучшения твоей работы. И самое главное, это финансовая поддержка, которая позволит не только сохранить наших специалистов, но и привлечь сотрудников из других регионов», – считает доктор медицинских наук, кардиолог Наталья Соколова.

В регионе также будет продолжено обновление парка автомобилей скорой помощи. Эта работа в регионе продолжается с 2016 года. За это время было закуплено более 160 современных автомобилей.

Пресс-служба Правительства Тверской области