ИДЕТ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В соответствии со статьей № 25 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и на основании указа Президента Российской Федерации, ежегодно граждане Российской Федерации призывного возраста, не имеющие основания на освобождение или предоставление отсрочки от призыва на военную службу, пополняют воинские коллективы Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, где они исполняют конституционную обязанность по защите Отечества.

С 1 апреля 2021 года на основании Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» №53-Ф3 призывные комиссии муниципальных образований области приступили к призыву граждан на военную службу. Отправка призывников в войска начнётся в апреле и будет продолжаться по июль 2021 года. Призывники будут отправлены практически во все рода и виды Вооруженных Сил Российской Федерации, а также в министерства и ведомства, где существует служба по призыву. Призыв будет проходить в тяжелых условиях, связанных с распространением инфекции, вызванной коронавирусом (COVID-19).

В военных комиссариатах все силы в ходе весеннего призыва направлены на недопущение направления больных (инфицированных COVID-19) граждан в Вооружённые Силы. Для этого в военном комиссариате Тверской области создан запас на весь весенний призыв: дезинфекционных препаратов, масок, бесконтактных термометров, бахил, дезинфекционных ламп для кварцевания кабинетов и документов. Призывники обеспечиваются средствами защиты бесплатно.

На призывных пунктах и сборном пункте Тверской области организован барьерный контроль, проводится термометрия и дез. обработка рук.

Лица с температурой выше 37 градусов и признаками ОРВИ на призывные пункты и сборный пункт Тверской области допускаться не будут.

Доставка призывников на сборный пункт осуществляется автобусами, прошедшими дезинфекцию, все водители вакцинированы от коронавируса.

В настоящее время все должностные лица военных комиссариатов (муниципальных образований) Тверской области, привлекаемые к мероприятиям, связанными с призывом, провакцинированны или имеют антитела коронавируса.

По прибытии на сборный пункт каждый призывник сдает анализы на предмет инфицирования COVID-19 в специально оборудованной лаборатории.

В случае выявления положительного результата на COVID-19, в ходе забора анализа, гражданин изолируется и при необходимости бригадой скорой помощи доставляется в лечебные учреждения здравоохранения города Твери. Остальные члены прибывшей команды возвращаются автобусом по домам на изоляцию.

На сборном пункте оборудованы два изолятора и один барьерный накопитель. Дезинфекция сборного пункта и прилегающей к ней территории более 20 000 кв. м, проводится подразделениями радиационной, химической и бактериологической защиты, прибывающей из частей Тверского гарнизона.

Кроме того, организовано круглосуточное дежурство медицинских работников из лечебных учреждений города Твери для своевременного выявления лиц с признаками заболевания. В случае повышения температуры у призывника незамедлительно вызывается скорая помощь, которая при необходимости доставит призывника в стационар.

После прохождения медицинского осмотра призывники проходят профессиональный психологический отбор, получают вещевое имущество, банковскую карту, жетон с личным номером, беседуют со старшим воинской команды.

По мере формирования команд, призывники доставляются к месту прохождения службы: в границах Тверской области – автомобильным транспортом воинских частей; прошедшим дезинфекцию или отдельными, специально арендованными вагонами РЖД. При этом возможности контактов призывников с посторонними лицами, при следовании к местам прохождения службы, исключаются. По прибытии в часть все призывники будут помещены на 2-х недельный карантин.

Таким образом, принятые меры позволяют эффективно минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией.

Идёт работа по направлению граждан на альтернативную гражданскую службу (АГС). В план направления граждан на АГС в ходе призыва в апреле-июле 2021 г. включено 7 человек, по всем принято решение. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу в больницах и психоневрологических интернатах за пределами Тверской области.

Полковник И. ЯНИН,

военный комиссар Тверской области.