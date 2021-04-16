Губернатор Игорь Руденя поздравил работников и ветеранов скорой медицинской помощи

28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи. Сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя

«Вы спасаете жизни людей, когда дорога каждая минута, демонстрируете в своей ежедневной работе профессионализм и самоотдачу, отзывчивость и чуткость. Несмотря на колоссальную нагрузку в прошедшем году, вы остались верны своему долгу, сражались за каждого пациента, действуя на пределе человеческих сил и возможностей. Благодарю врачей, фельдшеров, медицинский персонал, диспетчеров и водителей скорой помощи за самоотверженный труд. Особые слова признательности – ветеранам службы, передавшим новым поколениям специалистов опыт, знания и беззаветную преданность призванию», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин сделал особый акцент на развитии службы скорой медицинской помощи.

«28 апреля мы будем отмечать День работника скорой медицинской помощи. Он учрежден в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. В ближайшие три года дополнительно направим еще пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи», – сообщил Президент.

В Тверской области в рамках совершенствования системы скорой медицинской помощи проходит поэтапное обновление парка автомобилей СМП. 23 марта Губернатор Игорь Руденя передал 14 новых единиц транспорта главврачам больниц Верхневолжья. С 2016 года парк машин скорой помощи в регионе обновился более чем на 160 единиц.

Приводятся в порядок здания, где располагаются службы скорой помощи. В настоящее время идет капитальный ремонт Ржевской станции скорой помощи.

По инициативе Игоря Рудени в Тверской области запущен процесс централизации службы скорой помощи. На базе Тверской станции скорой медицинской помощи создан Единый диспетчерский центр. Здесь обрабатываются вызовы с территорий Верхневолжья, в режиме реального времени ведется мониторинг движения всех машин СМП в агломерациях: помимо Тверской – в Ржевской, Вышневолоцкой, Торжокской, Кимрской и Конаковской.

Пресс-служба Правительства Тверской области