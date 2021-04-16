11 новых точек притяжения создадут для туристов и гостей в Тверской области в этом году

В Верхневолжье в 2021 году при поддержке регионального бюджета реализуют 11 новых проектов в сфере туризма. Вопрос рассмотрен на заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

Поддержка оказывается по двум направлениям: на создание объектов туристского показа и туристской инфраструктуры средства выделяются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на содействие развитию малого и среднего предпринимательства – муниципалитетам. Общая сумма бюджетных средств, которые будут направлены на обустройство новых мест притяжения туристов, – 15 млн рублей.

«Самое ценное, что есть в экономике – это средний и малый бизнес, за который мы сегодня бьёмся. Это те люди, которые благоустраивают свои территории, создают там рабочие места, те люди, которые, собственно, и формируют лицо нашей области», - подчеркнул Игорь Руденя.

В 2021 году в Верхневолжье появятся два новых туристско-информационных центра – в Старице и на трассе «Ржев-Осташков».

В Лихославльском районе откроют музей гончарного промысла «Керамика из Лихославля», где в двух выставочных залах представят лучшие изделия предприятия, начиная с 1940 года.

В Конаковском районе появится музей сыроделия имени Н.В.Верещагина, посетители которого смогут не только ознакомиться с экспозицией, но и посетить действующее производство Конаковского сыродельного завода, отведать местную продукцию.

В Бежецке, в квартирах, которые когда-то принадлежали семье поэта Серебряного века Николая Гумилёва, создадут музейно-выставочный центр «Дом Гумилёвых». Реализация проекта в 2021 году приурочена к 135-летию со дня рождения поэта и к 100-летию со дня трагической гибели Николая Гумилёва.

На оленьей ферме в Калининском районе заработает музей «В мире животных». Экспозиция будет включать в себя порядка 30 моделей представителей фауны с применением элементов дополненной реальности.

Гостей Пеновского муниципального округа будут ждать на заводе «Пеновские источники», где построят выставочно-дегустационный комплекс. Помимо знакомства с работой предприятия каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе по изготовлению лимонада «Буратино».

В городе Торжок в парке «Любви и верности» по соседству с действующими объектами туристского притяжения построят и оснастят музей «Русского быта».

В Вышнем Волочке в исторической части города обустроят Ярмарочную площадь. Там установят информационные стенды, ярмарочные домики для продажи сувенирной продукции.

Первый в Тверской области муниципальный кемпинг появится в Лихославльском районе на территории строящегося этнокультурного комплекса «Мяммино».

В музее истории города Ржева создадут зал «Ржев XIX века», где будут проводиться интерактивные экскурсии, лектории, краеведческие чтения.

Игорь Руденя поручил региональному Министерству транспорта каждый из новых объектов турпоказа обеспечить дорожной инфраструктурой: привести в порядок региональные и муниципальные дороги, ведущие к этим объектам, обустроить съезды и парковки для автотранспорта.

Пресс-служба Правительства Тверской области