Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 апреля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 37 896 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 71 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 107 929 жителей региона, за последние сутки – 1 307 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 678 480, в том числе за последние сутки их проведено 1 596.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 773 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 001 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

876 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 846

Конаковский район 2796

Ржев 2189

Вышневолоцкий городской округ 2156

Калининский район 1644

Торжок 1603

Кимры 1578

Бологовский район 1021

Нелидовский городской округ 874

Бежецкий район 861

Лихославльский район 836

Осташковский городской округ 818

Старицкий район 808

Кашинский городской округ 761

Торопецкий район 739

Калязинский район 732

Максатихинский район 622

Весьегонский муниципальный округ 621

Западнодвинский муниципальный округ 539

Андреапольский муниципальный округ 523

Торжокский район 489

Кувшиновский район 425

Оленинский муниципальный округ 400

Зубцовский район 385

Рамешковский район 371

Спировский район 352

Ржевский район 320

Сонковский район 292

ЗАТО Озёрный 286

Селижаровский муниципальный округ 271

Кимрский район 260

Фировский район 219

Краснохолмский муниципальный округ 202

Бельский район 183

Лесной муниципальный округ 155

Кесовогорский район 149

Пеновский муниципальный округ 126

Жарковский район 108

Молоковский район 105

Сандовский муниципальный округ 80

Удомельский городской округ 28

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области