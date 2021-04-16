Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 апреля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 37 896 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 71 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 107 929 жителей региона, за последние сутки – 1 307 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 678 480, в том числе за последние сутки их проведено 1 596.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 39 773 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 001 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
876 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 846
Конаковский район 2796
Ржев 2189
Вышневолоцкий городской округ 2156
Калининский район 1644
Торжок 1603
Кимры 1578
Бологовский район 1021
Нелидовский городской округ 874
Бежецкий район 861
Лихославльский район 836
Осташковский городской округ 818
Старицкий район 808
Кашинский городской округ 761
Торопецкий район 739
Калязинский район 732
Максатихинский район 622
Весьегонский муниципальный округ 621
Западнодвинский муниципальный округ 539
Андреапольский муниципальный округ 523
Торжокский район 489
Кувшиновский район 425
Оленинский муниципальный округ 400
Зубцовский район 385
Рамешковский район 371
Спировский район 352
Ржевский район 320
Сонковский район 292
ЗАТО Озёрный 286
Селижаровский муниципальный округ 271
Кимрский район 260
Фировский район 219
Краснохолмский муниципальный округ 202
Бельский район 183
Лесной муниципальный округ 155
Кесовогорский район 149
Пеновский муниципальный округ 126
Жарковский район 108
Молоковский район 105
Сандовский муниципальный округ 80
Удомельский городской округ 28
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области