Вакцинацию от коронавирусной инфекции можно пройти в крупных торговых центрах Твери

В Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени расширяются возможности вакцинации против коронавирусной инфекции. Глава региона принял решение об открытии дополнительных точек вакцинации к летнему периоду. Теперь сделать прививку можно не только в лечебных учреждениях, но и в крупных торговых центрах Твери – Торговом парке №1 и ТЦ «Рубин».

В Торговом парке №1 прививочный пункт работает по средам с 14:00 до 18:00 и субботам с 10:00 до 14:00. Здесь помещение для вакцинации оборудовано в комнате матери и ребенка. В торговом центре «Рубин» прививочный пункт действует ежедневно с 13:00 до 19:00 на втором этаже комплекса.

Для вакцинации необходимы паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. Перед прививкой организован осмотр врача.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 107 929 человек – это 83,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 27 апреля, вакцинировались 1307 человек. В федеральный регистр внесена информация о 102 058 вакцинированных гражданах.

Задача по массовой вакцинации жителей страны поставлена Президентом России Владимиром Путиным.

«Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной», – подчеркнул глава государства в Послании Федеральному Собранию 21 апреля.

В Тверской области запись на прививку организована в МФЦ. Сотрудники филиалов помогут записаться на вакцинацию, а после ее прохождения – распечатать сертификат профилактической прививки от COVID-19, который можно оформить на портале Госуслуг.

Чтобы получить сертификат, необходимо сначала зарегистрироваться на портале. После проведения вакцинации в личный кабинет будет загружен сертификат профилактической прививки от COVID-19. Он доступен к использованию в электронном виде, здесь же можно сканировать QR-код сертификата.

Сейчас запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также работают выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают медиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области