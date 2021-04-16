Жителей Тверской области приглашают прислать фотографии героев войны для участия в региональной онлайн-акции «Бессмертный полк»

Жителей Тверской области приглашают присоединиться к региональной онлайн-акции «Бессмертный полк». Для участия не позднее 7 мая нужно отправить на электронную почту polk.tver@yandex.ru фотографию своей семьи с транспарантом или фотографию героя войны с указанием его фамилии, имени и отчества.

«Акция «Бессмертный полк» – это возможность прикоснуться к истории своей семьи, вспомнить своих родных и близких, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, кто ковал победу на фронте и в тылу. Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Онлайн-Бессмертный полк Тверской области будет транслироваться 9 мая в 15:00 в эфире телекомпании «Тверской проспект - Регион», а также в сети интернет.

Кроме того, участие в акции «Бессмертный полк» можно принять, разместив фотографий родственников, которые воевали, трудились в тылу в годы войны, на окнах домов.

С 7 по 9 мая можно разместить историю о герое войны в социальных сетях, отметив публикацию хештегом #СтройБессмертногоПолка. Все эти истории попадут в ленту праздничной трансляции на сайте moypolk.ru.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-формате в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Она объединила несколько сотен жителей Верхневолжья, которые заранее направили заявки для участия и фотографии героев Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области