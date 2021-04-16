Законодательством Тверской области утверждены гарантии для инвесторов

Губернатор Игорь Руденя подписал закон, который устанавливает гарантии при осуществлении инвестиционной деятельности в Верхневолжье. Стабильные условия для бизнеса повысят инвестиционную привлекательность региона, станут дополнительным стимулом для инвесторов вкладывать средства в реализацию проектов на территории Тверской области.



Сделать инвестиционную среду более предсказуемой и стабильной – задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства назвал долгосрочную предсказуемость условий реализации проектов принципиальным фактором для увеличения инвестиций. В своем Послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин подчеркнул – эффективность помощи компаниям будет оцениваться по тому, какие новые продукты, услуги, технологии созданы для граждан, как вырос потенциал страны и каждого отдельного региона.



Изменения, устанавливающие гарантии, внесены в региональный закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области».



В частности, в отношении ряда инвесторов не будут применяться изменения размеров региональных налогов или нормативные акты, принятие которых повлекло увеличение совокупной налоговой нагрузки.



К таким инвесторам относятся компании, реализующие или уже реализовавшие приоритетные инвестиционные проекты Тверской области в течение срока окупаемости инвестпроекта, но не более семи лет со дня его включения в перечень приоритетных инвестиционных.



Налоговая стабильность гарантируется также резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, созданных в Тверской области, в течение срока действия соглашения о работе компании на ТОСЭР. Напомним, в настоящее время в Верхневолжье ТОСЭР создана в городе Кувшиново.



Кроме того, гарантии касаются организаций, заключивших с Правительством Тверской области соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта – в течение срока окупаемости инвестпроекта, но не более семи лет со дня начала его финансирования.



Кроме того, всем инвесторам, независимо от форм деятельности, гарантируется обеспечение равных прав при ведении бизнеса, защита капитальных вложений, гласность в обсуждении инвестпроектов.



Повышение инвестиционной привлекательности Тверской области – ключевая задача, поставленная Губернатором Игорем Руденей перед профильными ведомствами. В регионе создан Совет по инвестиционной политике и развитию предпринимательства, в состав которого входят представители бизнеса, действует система государственной поддержки инвесторов, в том числе это помощь в подборе участков для реализации проектов, подключении к энергоресурсам, налоговые преференции и другие.





Пресс-служба Правительства Тверской области