За первые дни в голосовании за благоустройство территорий приняли участие почти 500 тысяч человек

На платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru продолжается рейтинговое голосование за проекты благоустройства городов, которые будут реализованы в 2022 году. Голосование за формирование комфортной городской среды началось 26 апреля и будет идти в течение пяти недель до 30 мая.

«Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», – считает Игорь Руденя.

От Тверской области на конкурсе заявлено 49 проектов от 11 городов. Отдать свой голос за проект благоустройства могут граждане России от 14 лет. Выбрать понравившийся дизайн-проект можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru или же в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

«Всероссийское голосование за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru - это уникальный проект, ведь в таком масштабе отбор городских территорий проходит впервые. Первый день показал, что интерес к теме городской среды очень высок: в первые 24 часа голос за будущее своих городов отдали почти 500 тыс. человек. Это радостный результат, и мы благодарны всем, кто сделал свой выбор по проектам благоустройства в первый же день старта голосования», – отметил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

Вопросы по голосованию можно задать, позвонив на бесплатную круглосуточную горячую линию Минстроя России 8 (800) 600-20-13.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах. В 2021 году в Верхневолжье по национальному проекту «Жилье и городская среда» обустроят 96 общественных территорий и дворов.

Пресс-служба Правительства Тверской области