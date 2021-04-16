В Тверской области в 2021 году направят дополнительные средства на Программу поддержки местных инициатив

В Тверской области на 2021 год выделят дополнительные средства на Программу поддержки местных инициатив (ППМИ). Это позволит реализовать больше проектов, чем планировалось. Поручение об увеличении финансирования и проведении ещё одного конкурса по выбору проектов дал Губернатор Игорь Руденя на заседании регионального Правительства, которое прошло 27 апреля.

«Очень много запросов от населения, обращаются главы муниципальных образований. Программа приобрела большую популярность и тех средств, которые выделялись, уже недостаточно. Есть ещё определённое количество заявок практически во всех муниципалитетах с небольшими проектами по благоустройству общественных пространств и территорий, установке спортивных комплексов и другими», - отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы представителей СМИ после заседания.

По результатам ранее проведённого конкурсного отбора на территориях в этом году реализуют 234 проекта. Объём поддержки из областного бюджета - 146,2 млн рублей.

В этом году наибольшее предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и уличного освещения на своих территориях (41 и 33 проекта соответсвенно), а также оборудованию детских площадок (35 проектов).

Кроме того, будут реализованы проекты по благоустройству территорий, ремонту местных домов культуры и мест массового отдыха граждан, дорог и дворовых территорий, приобретению оборудования и коммунальной техники, оборудованию спортивных площадок, мест сбора твёрдых коммунальных отходов и другие. В реализацию инициатив помимо областного бюджета вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.

Самыми активными участниками программы в этом году стали Старицкий район, Вышневолоцкий и Осташковский городские округа, город Тверь.

Игорь Руденя подчеркнул: должна быть проанализирована ситуация в муниципалитетах, где заявлено незначительное количество проектов, в том числе для оказания им помощи в формировании заявок для участия в конкурсном отборе.

ППМИ стартовала в Тверской области в 2013 году. Объемы региональной поддержки растут ежегодно. В 2020 году на проекты ППМИ муниципалитетам было выделено более 130 млн рублей. За прошедшие пять лет – с 2016 по 2020 годы – в рамках ППМИ уже создано 1248 объектов общественной инфраструктуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области