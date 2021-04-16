В Тверской области вводится особый противопожарный режим

На территории Тверской области с 28 апреля вводится особый противопожарный режим. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 27 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Учитывая рост туристической активности в майские праздники, ожидаем приезд в регион большого числа туристов и дачников. Некоторые не слышат предупреждений, пытаются избавиться от сухой травы путём палов. Последствия этого могут быть достаточно тяжёлыми. Гражданам нужно более ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности», - отметил Игорь Руденя, комментируя решение представителям СМИ после заседания Правительства.

Для обеспечения пожарной безопасности в тверском регионе введен запрет на разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах.

Органы местного самоуправления должны усилить контроль за обеспечением мер пожарной безопасности в районах Верхневолжья, профилактическую работу с населением, организовать патрулирование населённых пунктов, садоводческих и дачных объединений, обеспечить подготовку имеющейся водовозной и землеройной техники для возможного использования в тушении пожаров.

Особое внимание будет уделяться проведению мониторинга ситуации в лесах.

В этом году обеспечивать защиту лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населённых пунктов от пожаров будут почти 2000 сотрудников различных ведомств, включая 330 сотрудников ГУ МЧС России по Тверской области, и порядка 1000 единиц техники. Предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств со стороны Минприроды Тверской области и МРСК, охотпользователей и недропользователей, добровольных пожарных формирований.

В регионе продолжаются работы по противопожарному обустройству, опашке населенных пунктов. Проводится проверка расчистки источников водоснабжения для забора воды на тушения, организовано патрулирование населенных пунктов. Проводится обводнение торфяников, укрепляется материально-техническая база лесозащитного противопожарного центра «Тверьлес».

Количество лесных пожаров за прошедшие пять лет в Тверской области сократилось в 8,5 раза – с 36-ти, произошедших в 2016 году, до четырёх в 2020-м. Число торфяных пожаров уменьшилось в три раза: с 9-ти в 2016 году до 3-х в 2020-ом.

Пресс-служба Правительства Тверской области