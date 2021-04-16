В Тверской области разработана новая отраслевая программа – по развитию льняного комплекса Верхневолжья до 2026 года

Проект региональной программы «Развитие льняного комплекса Тверской области» на 2021-2026 годы рассмотрен 27 апреля на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Развивать конкурентоспособный агропромышленный комплекс в стране– задача, поставленнаяПрезидентом России Владимиром Путиным.

«Для Тверской области это, в том числемодернизация льняного комплекса – обновление оборудования, технологий, обеспечение хозяйств высококачественными семенами, подготовка кадров, созданиеновых предприятий и поддержка действующих», - отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул - региональная программа должна охватывать всю производственную цепочку изготовления изделий из льна, начиная с производства первичной продукции.

Для реализации этой задачи в регионепредусмотрено создание семенной и машинно-технологической станции (МТС), ткацкой фабрики. Планируется модернизациячетырех действующих и строительство двух новых льнозаводов.

Благодаря МТС производители смогут привлекать к работам современную технику. Открытие такой станции считают необходимым и представители отрасли, которые участвовали в обсуждении темы – Льняного Союза, Федерального научного центра лубяных культур. По мнению экспертов, обновление технопарка, модернизация мощностейнеобходима для повышения урожайности льна-долгунца.

Семенная станция позволит создать в Верхневолжьекачественную семенную базу. Здесь материал будет проходить все необходимые этапы обработки и подготовки к севу.

Открытие ткацкой фабрикипозволит довести объемы переработки длинного волокна до 3 тыс. тонн, производства ткани – почти до 9 млн кв. метров, пряжи – до 370 тонн. Реализация проекта запланирована на 2024-2026 годы.

Сегодня Тверская область занимает второе место в Российской Федерации по площадям посевов – это 5,8 тыс. га и валовому сбору льна-долгунца – 5,2 тыс. тонн.Благодаря реализации программы планируется ростпосевных площадей льна-долгунца, валового сбора и экспорта, создание новых рабочих мест, увеличениеналоговых поступлений в бюджет.

В число крупнейших предприятий страны по переработке льна сегодня входит компания ООО «Тверская АПК».Всего в регионедействует 11 льносеющих хозяйств, пять льнозаводов, льнокомбинат и льночесальная фабрика.

Для роста производительности в Тверской области усиливается поддержка льноводов. Объем поддержки отрасли в Тверской области в 2020 году доведен до 85,7 млн рублей.

По итогам обсуждения отраслевой программы Игорь Руденя поручил Минсельхозу региона и другим ведомствам проработать вопросы привлечения дополнительных инвестиций для реализации заявленных в отрасли проектов. Отдельного внимания, по мнению Губернатора, требуют такие направления как развитие кооперации в льноводстве, взаимодействие с Росагролизингом по вопросам технологического оснащения хозяйств, продолжениефинансовой поддержки льноводов.

Пресс-служба Правительства Тверской области