В Тверской области школьникам на уроках мужества рассказывают о Ржевской битве

27 и 28 апреля в Ржевском филиале Музея Победы проходят уроки мужества «Память сильнее времени» для учеников ржевских школ, гимназий и лицеев.

На занятиях ребятам рассказывают о ходе боевых действий советских и немецких войск, проходивших в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 года почти до конца марта 1943 года. Школьники узнают о героях-земляках, принимавших участие в боях подо Ржевом.

«Мы поговорим об одном из самых кровопролитных и длительных сражений в ходе Великой Отечественной войны - о Ржевской битве», – отметила заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, важно, чтобы молодые жители региона активно участвовали в сохранении памяти о событиях военных лет.

«Наша общая задача – вырастить не только грамотное, но и ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов»», – считает Игорь Руденя.

Музей «Калининский фронт. Август 1943 года» создан в Ржевском районе в 2015 году. Его экспозиции посвящены событиям, происходившим на Ржевской земле в годы Великой Отечественной войны и единственному выезду Верховного Главнокомандующего на Калининский фронт 4-5 августа 1943 года в д. Хорошево. Рядом с музеем установлена Аллея Героев Советского Союза – ржевитян, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны.

В музее проводят экскурсии, тематические викторины, квесты для школьников, конференции, мероприятия, посвященные Дням Воинской славы России.

30 июня 2020 года Президент России Владимир Путин открыл Ржевский мемориал Советскому солдату. Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчёркивал: монумент станет местом притяжения всех, кому дорога память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, центром поискового движения и патриотического воспитания молодёжи.

Пресс-служба Правительства Тверской области