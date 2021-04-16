Юлия Саранова будет участвовать в предварительном голосовании в Госдуму

Руководитель регионального штаба #Мывместе Юлия Саранова 26 апреля подала документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Государственную думу РФ по федеральному избирательному округу на территории Тверской области и 179-му избирательному округу.

Поддержать своего лидера пришли волонтеры и активисты #Мывместе, которые на встрече 22 апреля предложили Юлии Сарановой стать депутатом Госдумы.

«Испытываю чувство невероятного волнения - как перед началом большого пути. Для меня это серьёзный, решительный шаг. Я и моя команда воспринимаем это как очередной вызов, испытание, которое нам предстоит преодолеть вместе. Для нас это станет возможностью для новых больших дел, расширения той деятельности, которую мы ведём сейчас», - сказала Юлия Саранова после подачи документов.

Она отметила, что идет в депутаты Госдумы, чтобы представлять интересы волонтерских организаций, которые в последние годы стали огромной силой. В активе Юлии – 14 лет работы на благо людям, в том числе последний год, когда во время пандемии была организована работа добровольцев по всей области, которые оказали помощь 46 тысячам людей.

«Сейчас мы имеем возможность представить свои интересы в органах власти и выстроить свою работу так, чтобы помогать людям изо дня в день. Я и моя команда знаем проблемы, с которыми сталкиваются все жители области и примем участие в их решении. Благодарю за доверие и рассчитываю на вашу поддержку», - подчеркнула Юлия Саранова.

По словам члена команды штаба #Мывместе Алексея Орлова, став депутатом Госдумы Юлия Саранова сможет помочь большему числу людей.

«Юля старается помогать всем. Мне кажется, что такой человек поможет решить проблемы не только добровольцев, но в первую очередь обычных людей», - отметил он.

Еще один представитель штаба #Мывместе Светлана Ефимова считает, что Юлия Саранова сможет на государственном уровне представлять интересы по развитию добровольчества и благотворительности: «Волонтёр – это прежде всего самоотверженный человек. Юля именно такая. Это достойный человек, который сможет позаботиться о жителях нашей области».