Подано 146 заявок на участие в предварительном голосовании

Тверской региональный оргкомитет «Единой России» продолжает прием заявок на участие в предварительном голосовании

26 апреля заявление на участие в предварительном голосовании подала Анна Филимонова, руководитель Тверского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

«Участие в предварительном голосовании откроет во мне новые умения и навыки. Теперь я буду готовиться к съемке двух видеороликов - о себе и своей программе. Потому что это обязательное условие для дальнейшего участия в процедуре», - говорит Анна Филимонова.

Также в числе подавших сегодня документы на предварительное голосование - депутат Собрания депутатов Калязинского района Наталья Баданова.

«Участие в предварительном голосовании - это прекрасная возможность доказать свою эффективность на благо жителей. Именно поэтому у меня есть желание показать избирателям, что я готова работать в целях развития округа», - сказала Наталья Баданова.

Напоминаем, выдвижение кандидатов продлится по 29 апреля. Само предварительное голосование пройдёт в период с 24 мая по 30 мая в электронном формате, а 30 мая можно будет проголосовать в привычном формате на участках.

Информационный центр

Регионального оргкомитета партии «Единая Россия»

по проведению предварительного голосования