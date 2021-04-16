Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем российского парламентаризма

27 апреля – День российского парламентаризма. 115 лет назад начала работу первая в истории нашей страны Государственная Дума. С праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня Федеральное Собрание Российской Федерации, законодательные органы государственной власти в регионах нашей страны вносят значительный вклад в развитие Отечества, обеспечивают надёжный правовой фундамент для реализации масштабных национальных проектов, повышения качества жизни населения», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор поблагодарил сенаторов Российской Федерации и депутатов всех уровней за вклад в решение на территории Тверской области приоритетных задач по обеспечению роста экономики, созданию новых рабочих мест, модернизации социальной и транспортной инфраструктуры. А также за работу, направленную на развитие системы мер поддержки семей с детьми, формирование условий для реализации потенциала жителей на родной земле.

Пресс-служба Правительства Тверской области